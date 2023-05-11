Роднина заявила, что Великую, Егорян и Позднякову не допустили до турниров из-за принадлежности к ЦСКА

Депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала новость о том, что Международная федерация фехтования (FIE) не допустила к соревнованиям трех спортсменок из России.

«В этом решении нет ничего удивительного. Все эти три спортсменки из Центрального спортивного клуба армии. Мы до конца надеялись, что их допустят, но международная федерация следует своим правилам, которые они издают. Удивляться здесь нечему. Изначально было понятно, что все будет непросто так», — цитирует Роднину Metaratings.ru.

11 мая стало известно о том, что Международная федерация фехтования (FIE) не допустила к участию в турнирах олимпийских чемпионок Софью Великую, Софию Позднякову и Яну Егорян.

28 марта МОК рекомендовал не допускать до международных соревнований российских и белорусских спортсменов, которые связаны контрактами с военными структурами.