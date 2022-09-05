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5 сентября, 13:15

Российская фехтовальщица Позднякова разводится с Константином Лохановым

Анна Горшкова
Корреспондент
София Позднякова.
Фото Дмитрий Коротаев / «Известия»

Двукратная олимпийская чемпионка в фехтовании София Позднякова разводится с российским саблистом Константином Лохановым.

Как сообщает matchtv.ru, Лоханов уже несколько месяцев находится в США и не планирует возвращаться в Россию. Он намерен попробовать заняться тренерской работой в Америке. Лоханов предлагал Поздняковой уехать вместе с ним, но София отказалась.

Отмечается, что спортсменка уговаривала мужа вернуться в Россию, но он не захотел. В итоге двукратная олимпийская чемпионка подала на развод, который может быть оформлен юридически в ближайшее время.

Лоханов и Поздняка поженились в сентябре 2020 года.

Позднякова — двукратная олимпийская чемпионка 2020 года в личном и командном первенстве, двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, призер чемпионатов мира и Европы.

София Лоханова (Позднякова)
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