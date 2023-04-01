Шпажистка Муртазаева призналась, что скучает по международным стартам

Российская шпажистка Айзанат Муртазаева в интервью «СЭ» рассказала о том, как ей не хватает международных стартов.

«Для каждого спортсмена международный старт — это особый опыт. Как ментально, так и практически. Ментально даже порой важнее. Результаты на международных стартах дают большой толчок к развитию, выдвигают спортсмена на следующий уровень сразу во всех отношениях. Как следующая ступень развития. И, откровенно говоря, этого не хватает. Мы упираемся словно в потолок, фехтуешь в России хорошо, а что дальше?

На международных стартах открываются дополнительные резервы, по-новому узнаешь сам себя. Не хватает такого вызова, чтобы открыть в себе новые силы, испытать себя и понять в чем нужно прибавить. Опыта набраться. Так что хочется на международные старты, разумеется… Последний раз мы были уже давно, больше года прошло так что изрядно соскучились по всей этой атмосфере…

Да и банально устаешь на базе или на соревнованиях, когда одни и те же лица, люди. Знакомые приемы. Приедается, выучили за многие годы мы друг друга отлично. В то же время девочки все сильные, в России они одни из самых сильных в мире в принципе. Поэтому сильно не дают заскучать. Когда бьешься с сильными нельзя сказать, что очень скучно. Тем не менее все равно устаешь от однообразия», — сказала Муртазаева.

Отметим, что недавно Международная федерация фехтования (FIE) допустила россиян до турниров под своей эгидой, однако ряд стран-организаторов этапов Кубка мира отказался от их проведения в связи с возможным участием в них российских спортсменов.