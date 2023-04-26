Российские фехтовальщики пропустят отбор на Игры из-за ненужных проверок

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов сообщил, что Международная федерация фехтования (FIE) затянула вопрос допуска российских и белорусских спортсменов к международным стартам из-за массы ненужных проверок.

Таким образом, атлеты пропустят этап Кубка мира в Сеуле, который является отборочным на Олимпийские игры в Париже.

«Понимаете, они (в FIE) из простой процедуры сделали не пойми что. И, естественно, они (к понедельнику) никуда не успели. Это (отсутствие россиян на этапе в Сеуле) связано с тем, что мы до сих пор не получили от FIE списки наших спортсменов, допущенных к участию в соревнованиях. И сейчас мы не можем ничего прогнозировать и не можем планировать свое участие в каких-то соревнованиях», — цитирует Мамедова РИА «Новости Спорт».

Этап Кубка мира в Сеуле стартует 27 апреля, россияне и белорусы отсутствуют в списках участников.