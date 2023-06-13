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Сегодня, 23:11

Российские фехтовальщики выступят на чемпионате Европы в Болгарии

Мария Гусева
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Шестеро российских спортсменов примут участие в личных соревнованиях чемпионата Европы по фехтованию в нейтральном статусе, сообщает пресс-служба Федерации фехтования России (ФФР).

Турнир пройдет в Пловдиве (Болгария) с 16 по 18 июня. Из российских фехтовальщиков в соревнованиях выступят Яна Бекмурзова, Артем Саркисян, Полина Хаертдинова (все — шпага), Валерия Кобзева, Алена Лисина и Анна Смирнова (все — сабля).

10 марта конгресс Международной федерации фехтования разрешил спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в соревнованиях под эгидой организации в нейтральном статусе.

11 мая стало известно, что FIE не допустила к участию в турнирах ряд российских фехтовальщиков, в том числе олимпийских чемпионок Софью Великую, Софию Позднякову и Яну Егорян.

28 марта МОК рекомендовал не допускать к международным соревнованиям российских и белорусских спортсменов, которые связаны контрактами с военными структурами.

Источник: https://t.me/rusfencing/4278
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