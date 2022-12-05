Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фехтование
Новости
Олимпиада
Главная
Фехтование

Сегодня, 18:19

Саблистка София Позднякова рассказала об интересе к российскому баскетболу

Анна Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию София Позднякова рассказала, что интересуется баскетболом и болеет за ЦСКА.

«Конечно, я слежу за баскетболом и болею за ЦСКА. Вчера я смотрела первую четверть матча с УНИКСом, потом уже разминалась перед финалом «Московской сабли». Также я слежу за своей сестрой Анной, которая играет за «Спарта энд К» в Видном, в среду пойду на ее игру. Сама я, конечно, могу покидать мяч, но чтобы серьезно заниматься баскетболом, нет», — приводит слова Поздняковой ТАСС.

4 декабря ЦСКА в овертайме победил казанский УНИКС (95:93) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Армейцы одержали 14 побед в 14 встречах турнира.

25-летняя Позднякова является двукратной олимпийской чемпинкой, чемпионкой мира в личном турнире (2018), победительницей чемпионатов мира и Европы в командных соревнованиях.

Источник: ТАСС
БК ЦСКА
София Лоханова (Позднякова)
0
Читайте также
Хорватов зря называют пенсионерами. Они моложе Аргентины с Бразилией и серьезно обновили состав с ЧМ-2018
Звездный английский футболист улетел с чемпионата мира из-за ограбления. Вернется ли Стерлинг?
Путину доложили о ЧП на аэродроме под Рязанью
СМИ узнали о возвращении на Украину побывавшего в плену британского наемника
Путин посетил Крымский мост и проехал по нему на автомобиле
Что происходит с дорогами на Сахалине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Олимпийская чемпионка по фехтованию Позднякова выступит на Кубке России