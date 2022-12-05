Саблистка София Позднякова рассказала об интересе к российскому баскетболу

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию София Позднякова рассказала, что интересуется баскетболом и болеет за ЦСКА.

«Конечно, я слежу за баскетболом и болею за ЦСКА. Вчера я смотрела первую четверть матча с УНИКСом, потом уже разминалась перед финалом «Московской сабли». Также я слежу за своей сестрой Анной, которая играет за «Спарта энд К» в Видном, в среду пойду на ее игру. Сама я, конечно, могу покидать мяч, но чтобы серьезно заниматься баскетболом, нет», — приводит слова Поздняковой ТАСС.

4 декабря ЦСКА в овертайме победил казанский УНИКС (95:93) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Армейцы одержали 14 побед в 14 встречах турнира.

25-летняя Позднякова является двукратной олимпийской чемпинкой, чемпионкой мира в личном турнире (2018), победительницей чемпионатов мира и Европы в командных соревнованиях.