Саблистка Софья Великая заявила, что уровень международных соревнований по фехтованию в период отстранения российских спортсменов неминуемо упадет

Двукратная олимпийская чемпионка саблистка Софья Великая заявила, что уровень международных соревнований по фехтованию в период отстранения российских спортсменов неминуемо упадет.

«Как представитель комиссии спортсменов Олимпийского комитета России я считаю это несправедливостью. Уверена, что уровень в мире упадет. В чем заключается конкуренция, если самую сильную страну отстраняют? Будем ждать до последнего и продолжать тренироваться», — сказала Великая ТАСС.

В марте 2023 года внеочередной конгресс Международной федерации фехтования (FIE) примет решение о допуске российских спортсменов до соревнований под эгидой организации года.