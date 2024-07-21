Великая: «Я до сих пор не могу бросить спорт, он меня не отпускает»

Сегодня, 10:30
Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию саблистка Софья Великая рассказала, что получает удовольствие от соревнований.
«Я до сих пор не могу бросить спорт, он меня не отпускает, потому что в каждом соревновании, в каждой подготовке нахожу удовольствие. Благодаря тому, что у меня что-то получается, я не теряю навык, я даже что-то делаю более качественно, лучше, стабильнее. Это приносит мне удовольствие», — приводит слова Великой ТАСС.
39-летняя Великая является двукратной олимпийской чемпионкой (2016, 2020) в командном турнире саблисток, восьмикратной чемпионкой мира и 14-кратной чемпионкой Европы.