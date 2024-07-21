Великая: «Я до сих пор не могу бросить спорт, он меня не отпускает»

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию саблистка Софья Великая рассказала, что получает удовольствие от соревнований.

«Я до сих пор не могу бросить спорт, он меня не отпускает, потому что в каждом соревновании, в каждой подготовке нахожу удовольствие. Благодаря тому, что у меня что-то получается, я не теряю навык, я даже что-то делаю более качественно, лучше, стабильнее. Это приносит мне удовольствие», — приводит слова Великой ТАСС.

39-летняя Великая является двукратной олимпийской чемпионкой (2016, 2020) в командном турнире саблисток, восьмикратной чемпионкой мира и 14-кратной чемпионкой Европы.