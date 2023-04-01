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Сегодня, 16:45

Шпажистка Муртазаева о призовых в полтора миллиона рублей: «Мотивацию ищу точно не в деньгах»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Шпажистка Айзанат Муртазаева.
Айзанат Муртазаева.
Фото Федерация фехтования России
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Российская шпажистка Айзанат Муртазаева в интервью «СЭ» прокомментировала призовые в 1,6 миллиона рублей за первое место на международном турнире «Игры Дружбы» в Казани.

Участниками турнира стали 400 спортсменов из семи стран, включая Россию.

«Я была рада получить такие существенные призовые, как иначе? Но, с другой стороны, могу сказать честно, не было такого что, даже зная заранее о призовых они меня, в связи с этим как-то по-особенному настраивали или программировали. Нет, готовилась как готовилась.

Как к любому другому старту, также готовилась и к этим соревнованиям. Для меня каждый старт важен. А есть там призовой фонд или нет — детали. Это все разве что приятное дополнение к успеху. Мотивацию я ищу себе точно не в этом», — сказала Муртазаева.

Отметим, что недавно Международная федерация фехтования (FIE) допустила россиян до турниров под своей эгидой, однако ряд стран-организаторов этапов Кубка мира отказался от их проведения в связи с возможным участием в них российских спортсменов.

 
Айзанат Муртазаева. «Радует, когда девочки-иностранки пишут, что скучают по нам». Лучшая шпажистка страны готовится к Парижу-2024

 

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