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Сегодня, 16:10

Айзанат Муртазаева: «Понимала, что нужно выложиться на максимум — видела с кем фехтовала. С сильными в этом плане проще»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Айзанат Муртазаева.
Фото Федерация фехтования России
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Российская шпажистка Айзанат Муртазаева в интервью «СЭ» прокомментировала свою победу на международном турнире «Игры Дружбы» в Казани.

«В целом я конечно довольна собой и результатом. Это большой успех, ведь здесь в Казани был почти полностью весь основной состав сборной России и с большинством сильнейших девушек я фехтовала на пути до финала. По моей сетке были опытные взрослые девушки, приходилось настраиваться. Непросто, но меня это закаляло.

Я прекрасно понимала, что мне надо будет выложиться на максимум и мне это удалось. Поэтому в этом плане с сильными соперницами даже проще, не даешь себе слабину. В целом я и финалу была бы рада, самому факту попадания в финал с учетом того, с кем я фехтовала. Но победить конечно еще приятнее. В Казани мне очень нравится. Зал очень приятный, зрителей было слышно. Из нюансов разве что отмечу затяжные паузы. Откровенно говоря, они утомляют. Но в целом все хорошо. Я ждала этот турнир и еще буду в командных соревнованиях. Даже мысли не было сниматься или не ехать», — сказала Муртазаева.

Отметим, что участниками турнира стали 400 спортсменов из семи стран, включая Россию.

 
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