София Позднякова: «Если бы уехала в США, папа меня просто из жизни вычеркнул бы»

Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью Софии Поздняковой, двукратной победительницы Игр по фехтованию. Она рассказала о реакции своего отца, президента ОКР Станислава Позднякова, который выиграл четыре золотые олимпийские медали в сабле в 1992-м, 1996-м и 2000-м, на ее развод с бывшим супругом, известным саблистом Константином Лохановым, перебравшимся в Америку.

— Как ты переживала развод и в эмоциональном плане, и с точки зрения бюрократических вопросов? — вопрос Поздняковой.

— Не люблю, когда надо мной висит какое-то незаконченное дело. Лучше быстрее все закончу, вычеркну из плана — и все. Здесь вопрос документов подвис, конечно, и очень надолго. Ты просто находишься в состоянии ожидания, ускорить процесс не в силах. Бумаги должны прийти, пройти определенные процедуры, и только потом получаешь официальный развод. Что касается чувств, любви — был момент, когда мы не понимали, куда деться. Я вставала утром и думала: «Все, собираюсь в Штаты». Придумывала, как стану общаться с родителями, как объяснять все это папе... Он же меня просто из жизни вычеркнет.

— Представляла его лицо?

— Конечно — и сразу плохо становилось. Потом на следующий день такие мысли: «Так, остаюсь здесь, родители, семья — это важно для меня». Вот период, когда находишься в подвешенном состоянии, — это не очень. А как только приняла решение — все, закрыла вопрос. И, как я уже сказала, произошла какая-то переоценка ценностей. Просто поняла, что мы разные и от жизни тоже хотим разного, смотрим на нее в разных же направлениях. И, как бы грустно это ни звучало, наверное, пытались все это создать.

Может, у Кости другое мнение. Раньше не поднимала эту тему нигде, не комментировала ее, он — тоже. Так случилось, потому что так должно было случиться. Считаю, что в нашей жизни все неслучайно. У него свой путь, у меня — свой. Какое-то время мы прошли вместе, из него вычленили положительные моменты, чему-то научились. Не хочу сказать, что все было ужасно и впустую. Нет! Я ему за многие вещи благодарна и рада, что в моей жизни прошел такой этап — меня сформировал, чему-то научил. Теперь я разведенка.

— Твой отец достаточно резко усомнился в мужских качествах Кости, назвав его «испуганным любителем малинового фраппе и желтых самокатов». А как изначально к нему относился?

— Папа у меня компанейский, достаточно общительный и открытый человек. Они не дружили, но и не находились в контрах. Какие-то совместные мероприятия — все участвовали, без натянутых улыбок. Некой магии не случилось, но ее и не могло, наверное, быть. Отец и Костя в чем-то похожи, и я видела в супруге то, что в папе, который просто в свое время с уважением отнесся к моему выбору: «Твоя жизнь — ты и занимайся».

— А потом, когда ты сказала семье, что разводишься, какой стала реакция?

— Ну, сказать, что папа расстроился, — это самое мягкое. Для него это тоже ситуация, вызвавшая переживания. Все-таки первая дочь... Помню, мы танцевали на свадьбе и отец говорил: «Представляешь, утром просыпаюсь, а тебя нет в нашей квартире...» Я целый день не плакала — а тут разрыдалась.

Это эмоциональный момент с точки зрения отношений отца и дочери. Не представляю, что происходило бы со мной, если бы с моим ребенком произошло то же самое. Конечно, потом все выдохнули и поняли — да, лучше так. Для всех. Что для Кости — насколько знаю, у него все хорошо складывается, работает тренером в Штатах, у него есть ученики. Рада, что у него все там устроилось. Каждый должен быть на своем месте. Вот я — на своем. Он — вроде бы тоже, но точно не могу сказать, вопрос в лоб не задавала.

И родители рады, что я не уехала. Сейчас это стало бы катастрофой.