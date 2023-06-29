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Сегодня, 13:20

«А как по-другому?» София Позднякова назвала причины развода с уехавшим в США мужем

Алла Шишкина
Олимпийская чемпионка
София Позднякова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью Софии Поздняковой, двукратной победительницы Игр по фехтованию. Она объяснила, почему развелась с бывшим супругом, известным саблистом Константином Лохановым, после его отъезда за океан.

— Лоханов уехал в Штаты, ваша пара распалась, хотя наверняка звал тебя с собой. Почему не согласилась? — вопрос Поздняковой.

— Потому что, взвесив все «за» и «против», поняв, что для меня значат семьи — своя, фехтовальная, церковная, поняла: просто не могу. Мы очень долго обсуждали эту тему, я в какой-то день проснулась и поняла, что решение принято — не еду.

— Оно автоматом сопровождалось тем, что вы расстаетесь и разводитесь?

— Да. А как по-другому? Какие-то другие варианты, жизнь на две страны мы не рассматривали. Почему вообще так получилось? Костя уехал на операцию в Германию, в феврале 2022-го, обострилась международная обстановка. Мы решили, что в ходе восстановления он поживет там, потому что непонятно, что происходит с авиарейсами.

За три месяца, что не виделись, и отношения стали портиться, и я какие-то моменты пересмотрела. Редко ошибаюсь в важных шагах. Утром просыпаюсь и понимаю, что все для себя определила. Позвонила Косте, сказала, что не поеду. И добавила: «Зачем тогда продолжать, создавать какую-то видимость?» В целом супруг согласился, хотя еще были моменты, продолжались какие-то уговоры... Но я оставалась тверда: «Кость, это бесполезно. Если бы ты хотел поговорить и выработать общую позицию, то приехал бы. А ты не приехал». Больше в России не появлялся ведь — отправился 22 февраля прошлого года на лечение, а потом оттуда в Штаты. Все контакты — по телефону.

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