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Сегодня, 12:00

София Позднякова рассказала, был ли в ее карьере блат от отца

Алла Шишкина
Олимпийская чемпионка
София Позднякова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью Софии Поздняковой, двукратной победительницы Игр по фехтованию.

София поделилась отношением окружающих к тому, что она — дочь президента ОКР Станислава Позднякова, который выиграл четыре золотые олимпийские медали в сабле в 1992-м, 1996-м и 2000-м.

— В начале карьеры не преследовали разговоры о том, что ты по блату строишь карьеру, что тебя за уши тянут? — вопрос Поздняковой.

— Изначально, когда пришла в свой вид спорта, мне хотелось быть Соней Поздняковой. Но начала знакомиться со всеми, и тут: «А, дочка Позднякова!» Я думала: «Да чтоб вас всех! Хочу просто контакт наладить, пообщаться». Случались моменты с приколами про блат... Ну, история была такая: мы готовили КВН, и кто-то предложил пошутить про то, что я в команду попала, потому что папа протянул. На самом деле я своим трудом туда пробилась, просто оказалась младше всех. Речь о молодежной сборной, всем по 16 лет, а мне — 14. Но действительно прошла по очкам, никто меня не тянул. Но, конечно, это определенное давление, и даже не со стороны людей вокруг, а от самой себя. Накручивала, думала: «Он четырехкратный — а я стану пятикратной. Он все выиграл — и я должна все выиграть».

Вот это слово «должна» стараюсь сейчас просто вырезать, избегать. Есть свой путь. И мама мне об этом говорила. Мы переехали в Москву в 2015 году, я поменяла тренера, переживала, смогу ли вернуться после травмы в спорт. Мама тогда сказала: «Сонь, зачем ты сравниваешь? Он — мужчина, ты — женщина. У него карьера была в один момент, у тебя — в другой. У тебя свой путь развития — по нему и иди». Я для себя какие-то моменты расставила, а отец, слава богу, никогда не давил.

— А какие советы давал? Например, перед финалом Олимпиады что-то говорил? Или знает, что лучше тебя не трогать?

— Ну мы же фехтовали с Соней Великой, это тоже такой момент... Тем более папа во всех интервью проговаривал, что он на Играх в первую очередь как президент Олимпийского комитета России. Понятно, какие приоритеты стояли внутри, хотя с Соней у них прекрасные отношения, но спорт есть спорт.

Что касается советов, то когда в детстве приезжала с соревнований и хотела обсудить, почему, например, проиграла бой, посмотреть видео, — тогда да. А если нет желания никого видеть и говорить про фехтование — все молчали. Никогда не происходило ничего в духе: «Садись, сейчас тебе расскажу, как фехтовать». И я за это папе очень благодарна. Понимаю, что родителям, которые реализовались, хочется, чтобы их ребенок тоже стал прекрасным и успешным, особенно в том же виде спорта. Просто моим удалось найти правильный подход в этом плане.

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