Поздняков — об отъезде бывшего зятя в США: «В сложные для страны времена с корабля бегут только крысы»

Президент ОКР Станислав Поздняков в интервью «СЭ» дал оценку отъезду в США в 2022 году бывшего зятя функционера Константина Лоханова.

— Так получилось, что вы были вынуждены прокомментировать отъезд бывшего зятя. Чисто по-человечески, что вы почувствовали, когда поняли, что ситуация складывается таким образом?

— То, что он уехал, меня мало волновало. Он сделал собственный выбор. С моей точки зрения, этот выбор абсолютно неправильный, ложный. Думаю, он сам поймет это когда-нибудь.

— Вы с ним это обсуждали?

— Нет. Для меня было более важно, чтобы Соня не сделала ошибок. И поэтому, когда она осталась, я как отец испытал чувство гордости за своего ребенка. Она воспитывалась в таком окружении... Я сейчас не про себя и супругу, а в принципе про людей, которые сформировали ее мировоззрение — нужно быть полезным там, где ты родился. Это первое. И второй важный момент: в сложные для страны времена с корабля бегут только крысы. Чтобы крысой не стать, порой приходится принимать сложные решения. Это, к слову, распространяется на весь российский спорт — мы находимся в непростой ситуации. И выбор сегодняшнего дня может повлиять на будущее.

— У вас как у папы не было опасений, что София уедет не столько в другую страну, сколько за мужем, за своим любимым человеком?

— Я понимаю, что могут быть взаимоотношения, но мои внутренние ощущения и принципы складываются из двух вещей. Для меня всегда самым главным было понятие Родины. И сейчас оно приобретает гораздо более глубокий смысл. Раньше спортсмены приезжали и уезжали — это был их выбор, в конце концов, рыба ищет, где глубже. Но в текущих обстоятельствах я могу воспринять такого рода поступок как граничащий с предательством.

— Тем не менее как у отца было чувство страха, что Соня может ошибиться?

— Нет.

— Вы прокомментировали поступок Константина Лоханова очень яркой фразой, которая широко разошлась. Расскажите, как родился образ «испуганных любителей малинового фраппе и желтых самокатов»?

— Сразу скажу, что на желтых самокатах не катался и плохо представляю, что такое малиновое фраппе. Это мой собирательный образ определенного среза нынешнего поколения, так представляю себе людей, штурмовавших Верхний Ларс. Полагаю, что ничего обидного для них не сказал.