Тарасова резко раскритиковала Федерацию фехтования Германии: «Их позиция ни к чему хорошему не приведет!»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на решение Федерации фехтования Германии отказаться от проведения этапа Кубка мира в знак протеста против участия сборной России.

«Германия в своей стране может делать все, что угодно. И плевать они на все хотели! Они делают, а мы можем только говорить, что нам это не нравится. Их позиция ни к чему хорошему не приведет! Что хорошего, в том, что мы нигде не участвуем? Страдают все и, к сожалению, еще будем страдать!» — сказала Тарасова «СЭ».

Этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин должен был состояться в Таубербишофсхайме с 5 по 7 мая.

Ранее стало известно, что Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение о возвращении россиян и белорусов к участию в соревнованиях.