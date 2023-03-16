0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фехтование
Новости
Олимпиада
Главная
Фехтование

Сегодня, 17:27

Тарасова резко раскритиковала Федерацию фехтования Германии: «Их позиция ни к чему хорошему не приведет!»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Татьяна Тарасова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на решение Федерации фехтования Германии отказаться от проведения этапа Кубка мира в знак протеста против участия сборной России.

Фехтование. Германия отказалась проводить этап Кубка мира по фехтованию из-за допуска россиян

«Германия в своей стране может делать все, что угодно. И плевать они на все хотели! Они делают, а мы можем только говорить, что нам это не нравится. Их позиция ни к чему хорошему не приведет! Что хорошего, в том, что мы нигде не участвуем? Страдают все и, к сожалению, еще будем страдать!» — сказала Тарасова «СЭ».

Этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин должен был состояться в Таубербишофсхайме с 5 по 7 мая.

Ранее стало известно, что Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение о возвращении россиян и белорусов к участию в соревнованиях.

Татьяна Тарасова
1
0
Читайте также
«Мое тело это оценит». Самая титулованная биатлонистка мира завершает карьеру
«Вашингтон» ужасен без Овечкина: команда снова проиграла и уже не думает о плей-офф
В Екатеринбурге двоих детей нашли рядом с телами мертвых родителей
Чем известен блогер Максим Лютый: биография
Что происходит с Wildberries
Когда российские войска возьмут Бахмут
Популярное видео
Молодой защитник «Авангарда» не поедет в НХЛ
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
Жамнов — новый главный тренер в «Спартаке»
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
Лучший игрок «Салавата Юлаева» Хмелевски остается в клубе
«Сиэтл» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 25-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
«Динамо» вылетело. Это провал?
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетик» — «Барселона»: чемпионат Испании, 25-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Германия отказалась проводить этап Кубка мира по фехтованию из-за допуска россиян

Президент ФФР — об отмене этапа Кубка мира в Германии: «Они не способны обеспечить соревнования на равных правах»