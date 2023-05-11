Терюшков заявил, что FIE выставляет напоказ сляпанную Западом санкционную власть над русскими

Депутат Госдумы Роман Терюшков прокомментировал ситуацию с отстранением ведущих российских саблисток Международной федерацией фехтования (FIE).

«FIE выставляет напоказ сляпанную коллективным Западом санкционную власть над русскими, изображает превосходство над российским народом через оглашение унизительных требований для спортсменов нашей страны. Этим рекомендовано сейчас заниматься всем спортивным общественным организациям Швейцарии и Канады», — приводит слова Терюшкова RT.

11 мая стало известно, что Международная федерация фехтования (FIE) не допустила к участию в турнирах олимпийских чемпионок из России Софью Великую, Софию Позднякову и Яну Егорян.