Томас Бах назвал избрание Усманова президентом FIE демократичным

Глава МОК Томас Бах считает, что избрание Алишера Усманова на пост главы Международной федерации фехтования (FIE) было демократичным.

«Это были демократические выборы со значительным большинством. Мы были проинформированы этим утром, что Усманов предпринял те же шаги, чтобы защитить международную федерацию, которые он предпринимал ранее», — цитирует Баха ТАСС.

30 ноября 71-летний россиянин победил на выборах нового главы организации. Усманов набрал 120 голосов. На счету его конкурента, шведа Отто Дракенберга было 26 голосов. Мероприятие состоялось в Ташкенте. 4 декабря FIE сообщила о приостановке Усмановым деятельности президента организации, чтобы санкции ЕС в отношении него не отразились на деятельности федерации. Исполняющим обязанности главы FIE стал представитель Греции Эммануэль Кациадакис.

71-летний Усманов уже возглавлял FIE с 2008 по 2022 год, после чего добровольно сложил с себя полномочия.