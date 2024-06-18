Украинская фехтовальщица отказалась от рукопожатия с выступающей за Грузию россиянкой

Сегодня, 17:48
Украинская фехтовальщица Елена Кривицкая отказалась пожимать руку выступающей за Грузию россиянке Майе Гучмазовой.
Инцидент случился после их поединка на чемпионате Европы по фехтованию, который проходит в Базеле (Швейцария). Схватка закончилась победой украинки — 15:9.
После окончания поединка Кривицкая ушла, не пожав руку сопернице. Гучмазова эмоционально отреагировала на поведение Кривицкой, но та не вернулась для рукопожатия.
Гучмазова родилась во Владикавказе. Она выступает за сборную Грузии с 2017 года.