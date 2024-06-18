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Фехтование

Сегодня, 17:48

Украинская фехтовальщица отказалась от рукопожатия с выступающей за Грузию россиянкой

Игнат Заздравин
Корреспондент
Грузинская фехтовальщица Майя Гучмазова.
Майя Гучмазова.
Фото из соцсетей Майи Гучмазовой
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Украинская фехтовальщица Елена Кривицкая отказалась пожимать руку выступающей за Грузию россиянке Майе Гучмазовой.

Инцидент случился после их поединка на чемпионате Европы по фехтованию, который проходит в Базеле (Швейцария). Схватка закончилась победой украинки — 15:9.

После окончания поединка Кривицкая ушла, не пожав руку сопернице. Гучмазова эмоционально отреагировала на поведение Кривицкой, но та не вернулась для рукопожатия.

Гучмазова родилась во Владикавказе. Она выступает за сборную Грузии с 2017 года.

Фехтование
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