Украинская фехтовальщица отказалась от рукопожатия с выступающей за Грузию россиянкой

Украинская фехтовальщица Елена Кривицкая отказалась пожимать руку выступающей за Грузию россиянке Майе Гучмазовой.

Инцидент случился после их поединка на чемпионате Европы по фехтованию, который проходит в Базеле (Швейцария). Схватка закончилась победой украинки — 15:9.

После окончания поединка Кривицкая ушла, не пожав руку сопернице. Гучмазова эмоционально отреагировала на поведение Кривицкой, но та не вернулась для рукопожатия.

Гучмазова родилась во Владикавказе. Она выступает за сборную Грузии с 2017 года.