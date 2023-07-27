Украинскую саблистку Харлан дисквалифицировали в следующем раунде после боя с россиянкой Смирновой

Украинскую саблистку Харлан дисквалифицировали после отказа от рукопожатия с россиянкой Смирновой

Украинскую саблистку Ольгу Харлан дисквалифицировали в следующем раунде после боя с россиянкой Анной Смирновой.

Ранее Харлан отказалась жать руку Смирновой после поединка 1/32 финала турнира, который украинка выиграла со счетом 15:7. По правилам, соперники обязаны пожать друг другу руки после поединка, отказавшемуся от этого грозит дисквалификация.

Украинка была дисквалифицирована, но уже на стадии 1/16 финала турнира, куда она вышла после победы над Смирновой. На этой стадии Харлан должна была встретиться с представительницей Болгарии Йоаной Илиевой.

В результате дисквалификации украинки болгарская спортсменка прошла в 1/8 финала чемпионата мира.