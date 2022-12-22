Умер заслуженный тренер России по фехтованию Михаил Золотарев

Заслуженный тренер РФ Михаил Золотарев скончался в возрасте 66 лет, сообщает пресс-служба Федерации фехтования России (ФФР).

Причина смерти специалиста пока не называется.

«Федерация фехтования России с прискорбием сообщает, что на 67-м году ушел из жизни заслуженный тренер России Михаил Золотарев. Михаил Юрьевич обладал уникальным даром разглядеть и развить таланты перспективных молодых спортсменов, а для своих учеников он был наставником не только в фехтовальном зале, но и за его пределами», — сказано в сообщении ФФР.

Воспитанниками Золотарева являются олимпийская чемпионка Светлана Бойко, серебряные призеры Олимпийских игр Сергей Голубицкий и Владимир Лапицкий, а также Елена Гришина, Татьяна Мясникова, Виктория Никишина, Ольга Лобынцева, Диана Яковлева.