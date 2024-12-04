Усманов добровольно приостановил деятельность на посту президента FIE

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Вновь избранный президентом Международной федерации фехтования (FIE) Алишер Усманов добровольно приостановил свою деятельность на посту, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт федерации.
«Исполнительный комитет FIE собрался 1 декабря 2024 года и был проинформирован о решении господина Алишера Усманова добровольно приостановить исполнение своих полномочий и обязанностей в качестве президента Международной федерации фехтования в целях обеспечения эффективной работы федерации. Исполнительный комитет принял и ратифицировал решение Усманова», — говорится в заявлении.
30 ноября 71-летний россиянин победил на выборах нового главы организации. Усманов набрал 120 голосов. На счету его конкурента, шведа Отто Дракенберга было 26 голосов. Мероприятие состоялось в Ташкенте.
Усманов уже возглавлял FIE с 2008 по 2022 год, после чего добровольно сложил с себя полномочия. Последние два года федерацией руководил грек Манолис Кациадакис.