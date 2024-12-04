Усманов добровольно приостановил деятельность на посту президента FIE

Вновь избранный президентом Международной федерации фехтования (FIE) Алишер Усманов добровольно приостановил свою деятельность на посту, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт федерации.

«Исполнительный комитет FIE собрался 1 декабря 2024 года и был проинформирован о решении господина Алишера Усманова добровольно приостановить исполнение своих полномочий и обязанностей в качестве президента Международной федерации фехтования в целях обеспечения эффективной работы федерации. Исполнительный комитет принял и ратифицировал решение Усманова», — говорится в заявлении.

30 ноября 71-летний россиянин победил на выборах нового главы организации. Усманов набрал 120 голосов. На счету его конкурента, шведа Отто Дракенберга было 26 голосов. Мероприятие состоялось в Ташкенте.

Усманов уже возглавлял FIE с 2008 по 2022 год, после чего добровольно сложил с себя полномочия. Последние два года федерацией руководил грек Манолис Кациадакис.