Усманов приостановил свои полномочия главы FIE в интересах организации

Представитель Алишера Усманова объяснил решение россиянина о приостановке деятельности на посту президента Международной федерации фехтования (FIE).

«После своей безоговорочной победы Алишер Усманов заявил, что, руководствуясь интересами FIE, предпримет необходимые действия, чтобы избежать распространения несостоятельных с юридической точки зрения санкций, введенных в отношении него, на FIE и ее деятельность, и в этой связи уведомил исполнительный комитет FIE о добровольной приостановке своих полномочий. Все должно решаться в рамках закона и справедливости», — приводит ТАСС слова представителя Усманова.

4 декабря FIE сообщила о приостановке Усмановым деятельности президента организации. 71-летний россиянин был избран на этот пост 30 ноября на конференции в Ташкенте. Исполняющим обязанности главы FIE после приостановки деятельности Усмановым стал представитель Греции Эммануэль Кациадакис.

Усманов уже возглавлял FIE с 2008 по 2022 год, после чего добровольно сложил с себя полномочия.