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Фехтование

Сегодня, 13:36

В Дании отказались от проведения соревнований по фехтованию из-за допуска россиян

Мария Гусева
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В Федерации фехтования Дании заявили, что организация в ближайшие годы не будет проводить международных турниров, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «Ритсаус бюро».

Председатель правления Датской федерации фехтования Ян Сильвест Йенсен заявил, что организация не может проводить турниры в нынешних условиях, когда россиянам и белорусам разрешено в них участвовать. По его словам, Федерация фехтования Дании «себя в этом не видит».

Йенсен отметил, что датская федерация фехтования проголосовала против допуска спортсменов из России и Белоруссии.

10 марта прошел внеочередной конгресс Международной федерации фехтования (FIE), на котором за возвращение российских и белорусских спортсменов на международную арену проголосовали 89 делегатов, против — 46. Решение конгресса должно вступить в силу со второй половины апреля этого года.

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