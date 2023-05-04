В Федерации фехтования России прокомментировали запрет шведским спортсменам соревноваться с россиянами

Глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов прокомментировал корреспонденту «СЭ» решение Федерации фехтования Швеции запретить спортсменам соревноваться с россиянами и белорусами.

«Шведы где-то нас видели последние год и два месяца? Может они перепутали нас с кем-то. Или не заметили, что нас нигде нет. Мы нигде не участвуем. Они могут нести все, что хотят. Если бы федерация хотела бы нас допустить, уже допустили бы. А так как мы сидим дома — все это болтовня. У шведов нет фехтования, как и у норвежцев, финнов. У них фехтование только на бумаге. Чтобы хоть как-то о себе напомнить, они делают такие заявления», — сказал Мамедов «СЭ»

Ранее стало известно, что российские фехтовальщики пропустят этап Кубка мира в Сеуле (Корея), который стартует 27 апреля.