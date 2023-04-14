В ФФР отреагировали на заявление норвежской федерации фехтования: «Не могут найти спортсменов, способных с нами состязаться»

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов прокомментировал «СЭ» решение норвежской федерации фехтования не отправлять своих спортсменов на турниры с россиянами.

«У них нет спортсменов, способных с нами состязаться в фехтовании. Наверное, они не могут их просто найти. Что касается отказа проводить мероприятия на территории Норвегии, то никакие соревнования у них не проводятся. У них не проводится соревнований олимпийского отбора. Непонятно, для чего они делают эти заявления. Для того, чтобы о себе напомнить? Знаем, что есть такая страна. Но в плане фехтования эта страна никакая. Пусть сначала найдутся достойные фехтовальщики, которые могут куда-то отобраться, а потом уже делают какие-то громкие заявления», — сказал Мамедов «СЭ».

Ранее норвежская федерация фехтования объявила, что не будет отправлять своих спортсменов на турниры, в которых будут участвовать россияне.