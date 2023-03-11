В ФФР рассказали, какие международные соревнования могут стать первыми для россиян после возвращения

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов рассказал «СЭ», когда российские спортсмены смогут впервые принять участие на международных соревнованиях.

«Ждем заседание МОК в конце марта. После заседания, скорее всего, международная федерация фехтования получит какой-то документ, сделает с ним что-то и переправит нам. Внутренние соревнования у нас проходят по нашей программе. А международные стартуют в конце апреля, в мае. И начинается целый год отбора на Олимпийские игры. Но, например, первый отборочный старт женской рапиры — в Польше. Естественно, будем подавать документы в посольство. Но есть большие сомнения, что что-то может получиться — визы и так далее. Будем участвовать на тех соревнованиях, куда сможем добраться», — сказал Мамедов «СЭ».

В пятницу, 10 марта на внеочередном конгрессе FIE было принято решение допустить российских и белорусских спортсменов до международных соревнований. За возвращение россиян и белорусов проголосовали 89 делегатов, против — 46.

Решение вступит в силу со второй половины апреля 2023 года.