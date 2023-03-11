В ФФР рассказали, какие международные соревнования могут стать первыми для россиян после возвращения

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Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов рассказал «СЭ», когда российские спортсмены смогут впервые принять участие на международных соревнованиях.
«Ждем заседание МОК в конце марта. После заседания, скорее всего, международная федерация фехтования получит какой-то документ, сделает с ним что-то и переправит нам. Внутренние соревнования у нас проходят по нашей программе. А международные стартуют в конце апреля, в мае. И начинается целый год отбора на Олимпийские игры. Но, например, первый отборочный старт женской рапиры — в Польше. Естественно, будем подавать документы в посольство. Но есть большие сомнения, что что-то может получиться — визы и так далее. Будем участвовать на тех соревнованиях, куда сможем добраться», — сказал Мамедов «СЭ».
В пятницу, 10 марта на внеочередном конгрессе FIE было принято решение допустить российских и белорусских спортсменов до международных соревнований. За возвращение россиян и белорусов проголосовали 89 делегатов, против — 46.
Решение вступит в силу со второй половины апреля 2023 года.