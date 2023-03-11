В ФФР сравнили допуск российских спортсменов с победой на Олимпиаде: «Все звонили, было приятно»

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов в разговоре с «СЭ» сравнил допуск российских спортсменов с победой на Олимпиаде.

«Этот шаг первый для всех, не только для фехтования. Нам повезло, что у нас это получилось раньше. Надеюсь, что и другие наши национальный федерации получат допуск. Чтобы спорт был спортом. После завершения конгресса все звонили, конечно. Например, Михаил Мамиашвили — наш старший товарищ, друг, президент федерации спортивной борьбы. Звонили и из других федераций, писали. Руководители министерства спорта звонили. Было, конечно, приятно. Произошедшее — как будто победа на Олимпийских играх, пошла популяризация вида спорта. Хотя и в другом контексте. Я благодарен всем, кто нас поддерживал, переживал и следил», — сказал Мамедов «СЭ».

В пятницу, 10 марта на внеочередном конгрессе FIE было принято решение допустить российских и белорусских спортсменов до международных соревнований. За возвращение россиян и белорусов проголосовали 89 делегатов, против — 46.

Решение вступит в силу со второй половины апреля 2023 года.