В ФФР заявили, что российские спортсмены не выступят на этапе Кубка мира в Польше из-за критериев организаторов

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов в разговоре с «СЭ» высказался о критериях допуска российских спортсменов к этапу Кубка мира в Познани.

Спортсмены должны будут подать письменное заявление, в котором укажут, что соответствуют правилам нейтралитета, не поддерживают СВО, не являются военнослужащими и не работают в российских или белорусских ВС или органах безопасности.

«Занимаются самоуправством. Эти провокационные условия не позволят нам принять участие в этих соревнованиях. Все делается именно для этого. О спорте тут речи не идет», — сказал Мамедов «СЭ».

В марте Международная федерация фехтования (FIE) допустила россиян до турниров под своей эгидой, однако ряд стран-организаторов этапов Кубка мира отказался от их проведения в связи с возможным участием в них российских спортсменов.

Этап Кубка мира по фехтованию на рапире среди женщин, который пройдет в Познани с 21 по 23 апреля, является квалификационным на Олимпийские игры 2024 года.