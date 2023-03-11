В ФСГР рассказали, может ли допуск российских фехтовальщиков стать примером для других федераций

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов ответил «СЭ» на вопрос о том, может ли допуск российских фехтовальщиков на международные соревнования стать примером для других федераций.

«Решение Международной федерации фехтования о допуске россиян можно только приветствовать. Для других федераций подобное, скорее всего, станет возможным после системного решения исполкома МОК в конце марта этого года», — сказал Титов «СЭ».

В пятницу, 10 марта на внеочередном конгрессе FIE было принято решение допустить российских и белорусских спортсменов до международных соревнований. За возвращение россиян и белорусов проголосовали 89 делегатов, против — 46.

Решение вступит в силу со второй половины апреля 2023 года.