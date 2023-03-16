В Госдуме назвали шантажом отмену этапа Кубка мира по женской рапире в Германии

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал для «СЭ» новость об отмене Федерацией фехтования Германии этапа Кубка мира по женской рапире на своей территории.

«Совершенно необдуманный, неспортивный поступок, который трудно поддается здравомысленному обоснованию. Очень странно. Мы все прекрасно понимаем, что в Германии фехтование — один из популярных видов спорта. Там очень хорошие, мощные игроки. Президент Федерации из олимпийского комитета. Получить такую новость из Германии — неожиданно и неприятно для всех спортсменов. Это их выбор, это неуважение к Международной федерации фехтования, к сожалению, для спортсменов всего мира. Таких вещей в спорте не должно быть. Это шантаж, провокация, которая должна не остаться незамеченной Международной федерацией фехтования. Я думаю, обязательно должны последовать какие-то дисциплинарные наказания по отношению к федерации фехтования Германии», — сказал Свищев корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

Федерация фехтования Германии отменила этап Кубка мира по женской рапире на своей территории в знак протеста против допуска российских и белорусских фехтовальщиков к международным стартам.