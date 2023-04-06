В Международной федерации фехтования попросили российских спортсменов указать принадлежность к клубам

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов сообщил, что Международная федерация фехтования (FIE) попросила указать принадлежность российских спортсменов и специалистов к клубам для соблюдения рекомендаций МОК.

«Мы получили ответ от Международной федерации фехтования на письмо от 3 апреля. Комитет FIE сообщил, что мы должны прислать обновленный список из 110-120 наших спортсменов, тренеров и судей с принадлежностью к клубам и ведомствам в целях соблюдения рекомендации Международного олимпийского комитета. Как есть, так и будем писать — ЦСКА, «Динамо». Затем комитет Международной федерации фехтования передаст информацию в исполком организации. Рассчитываем, что все пройдет оперативно, поскольку вперед нас ждет Гран-при по фехтованию на саблях в Сеуле, осталось две недели», — приводит ТАСС слова Мамедова.

10 марта конгресс FIE принял решение разрешить спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в международных турнирах в нейтральном статусе.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать до стартов российских спортсменов, не поддерживавших СВО, в нейтральном статусе. Также организация призвала не допускать до турниров атлетов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.