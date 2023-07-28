Валуева не удивило решение МОК автоматически квалифицировать украинку Харлан на Олимпиаду-2024

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал «СЭ» решение МОКа выдать украинской саблистке Ольге Харлан автоматическую квалификацию на Олимпиаду в Париже.

«Меня МОК уже давно не удивляет», — сказал Валуев «СЭ».

27 июля украинская саблистка Ольга Харлан отказалась жать руку Смирновой после поединка 1/32 финала чемпионата мира, который выиграла со счетом 15:7. По правилам, соперники обязаны пожать друг другу руки после поединка, отказавшемуся от этого грозит дисквалификация. После инцидента Харлан была отстранена от соревнований на 2 месяца.

Из-за этого инцидента Смирновой и ее семье угрожают смертью в соцсетях.

Харлан заявила, что кричала от боли, узнав о дисквалификации. Она также заявила, что ее соотечественники никогда не пожмут руки россиянам.