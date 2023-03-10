Васильев связал допуск российских фехтовальщиков до турниров с трусостью Баха

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал решение Международной федерации фехтования (FIE) допустить российских и белорусских спортсменов до международных турниров.

«Думаю, что никакой тенденции нет. Это просто разовые исключения. Можно так параллель провести между теннисистами и нашими заокеанскими хоккеистами, которые играют в иностранных клубах, да и футболистами тоже. Вот если бы что-то было заявлено со стороны Международного олимпийского комитета о том, что необходимо санкции снимать с российских спортсменов. А это все для того, чтобы прощупать почву, как будут все реагировать на то, что чуть-чуть дозволили. Это трусливые попытки со стороны общества Томаса Баха. Он олицетворяет весь этот Международный олимпийский комитет и международные федерации. Они пытаются прощупать почву. Наш президент ОКР — фехтовальщик. Может быть, с ним как-то поговорили», — приводит РИА «Новости» слова Васильева.

Сегодня, 10 марта, прошел внеочередной конгресс Международной федерации фехтования (FIE), на котором за возвращение российских и белорусских спортсменов на международную арену проголосовали 89 делегатов, против — 46. Решение конгресса должно вступить в силу со второй половины апреля этого года.