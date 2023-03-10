Вопрос выражения политической позиции российских фехтовальщиков для допуска к соревнованиям не обсуждался на конгрессе

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов ответил на вопрос «СЭ» об условиях допуска российских фехтовальщиков к международным соревнованиям.

«Нужно ли будет спортсменам подписывать бумагу, что они против СВО, как теннисисты? Не знаю. Этот вопрос не поднимался на конгрессе», — сказал Мамедов «СЭ».

Решение конгресса должно вступить в силу со второй половины апреля 2023 года.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

25 января 2023 года исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.