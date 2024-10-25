WDR признал недостоверными сведения о создании Усмановым системы коррупции в международном фехтовании

Представитель бизнесмена Алишера Усманова сообщил, что немецкий вещатель Westdeutscher Rundfunk (WDR), опубликовавший в эфире телеканала ARD и на своем сайте репортаж о якобы создании Усмановым системы коррупции в международном фехтовании, признал эти сведения недостоверными.

«Временным запретом от 25 сентября 2024 года Земельный суд Гамбурга запретил заявления [журналиста Хайо] Зеппельта как недопустимые утверждения, основанные на подозрениях и нарушающие личные права. Немецкий вещатель Westdeutscher Rundfunk, который опубликовал в эфире телеканала ARD и на своем сайте репортаж, содержащий не соответствующие действительности высказывания о якобы создании Алишером Усмановым системы коррупции в международном фехтовании, впоследствии запрещенные Земельным судом Гамбурга, признал этот запрет, отказавшись от права на апелляцию», — цитирует представителя Усманова ТАСС.