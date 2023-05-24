Якименко назвал талантливых фехтовальщиц сборной России из списка, одобренного FIE

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Двенадцатикратный чемпион Европы по фехтованию Алексей Якименко назвал талантливых фехтовальщиц сборной России из списка, одобренного Международной федерацией фехтования (FIE), которые могут побороться за медали на Олимпиаде-2024.
«Когда я гляжу на другие сборные по фехтованию, я вижу, что общий уровень соревнований падает, потому что в значительной мере снизилась конкуренция. А без Софии Поздняковой, Ольги Никитиной, Софьи Великой и Яны Егорян она снизится еще больше. Что касается нашей сборной, если мы поедем туда в том составе, который одобрили в FIE, то, может быть, мы что-то сможем показать, но это будет крайне сложно. Самая опытная из этого списка, кто реально сможет соперничать с другими фехтовальщиками, — это Светлана Шевелева. У нее есть опыт выступления на Олимпийский играх. Я думаю, что у нее есть все шансы побороться за медали, если ФФР примет решение ехать в таком составе. Но один в поле не воин. Конечно, я бы еще последил за Аленой Лисиной и Евгенией Подпасковой. Они хорошо себя проявляют на российских соревнованиях. Но все равно, даже учитывая их талант, нам будет очень сложно бороться за медали. У них не так много опыта, они недавно вышли из молодежных сборных. Тем не менее надо с чего-то начинать и становиться новыми лидерами сборной», — приводит слова Якименко RT.
11 мая стало известно, что Международная федерация фехтования (FIE) не допустила к участию в турнирах олимпийских чемпионок из России Софью Великую, Софию Позднякову и Яну Егорян.