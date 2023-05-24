Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фехтование
Новости
Олимпиада
Главная
Фехтование

Сегодня, 13:11

Якименко заявил, что в FIE происходит политическая путаница

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Восьмикратный чемпион мира по фехтованию Алексей Якименко прокомментировал решение Международной федерации фехтования (FIE) лишить статуса чемпионата Европы соревнования в Польше из-за проблем с визами у россиян.

«Сейчас почти каждый день принимаются решения, которые противоречат друг другу. В FIE уже настолько запутались, что совершают нелогичные поступки. Сначала они всеми силами стараются задушить нашу сборную, но затем воздействуют на Польшу таким образом. Конечно, хотелось бы думать, что у международной федерации появилась цель обойти политическое давление. Но тот список спортсменов, который они одобрили, где полностью отсутствуют лидеры нашей сборной, не внушает доверия. Если они хотят идти нам навстречу, то пусть начнут с возвращения наших ведущих фехтовальщиков и допуска всей российской сборной хоть до какого-нибудь соревнования. Проводите Европейские игры в Польше, пожалуйста. Но тогда дайте нам возможность отобраться через Азию, где мы сможем побороться и показать свой уровень. Вариантов много. Если бы им на самом деле этого хотелось, то мы бы уже имели шансы попасть на Олимпиаду-2024. А так — пока это больше похоже на политическую путаницу, которая происходит в FIE», — приводит слова Якименко RT.

10 марта конгресс Международной федерации фехтования разрешил спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в соревнованиях под эгидой организации в нейтральном статусе.

11 мая стало известно, что FIE не допустила к участию в турнирах 13 российский фехтовальщиков, в том числе олимпийских чемпионок Софью Великую, Софию Позднякову и Яну Егорян.

28 марта МОК рекомендовал не допускать к международным соревнованиям российских и белорусских спортсменов, которые связаны контрактами с военными структурами.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1152681-yakimenko-fehtovanie-fie-politika
Алексей Якименко
Читайте также
Роналду разочарован в Саудовской Аравии и хочет вернуться в Европу? Подробности
ЦСКА попросил ЭСК РФС рассмотреть два эпизода матча со «Спартаком»
МО сообщило о присвоении Александру Бичаеву звания Героя РФ посмертно
В Белгороде на проезжую часть с БПЛА сбросили взрывное устройство
В Белом доме предрекли потерю экономических достижений при дефолте
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вальядолид» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Ак Барс» сэкономил 25 миллионов
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
СКА, «Авангард» или НХЛ: где продолжит карьеру Грицюк
«Севилья» — «Бетис»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
О чем думает Зарипов. Специальный репортаж Шевченко
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Икра и шутки: КХЛ закрыла сезон. Специальный репортаж Шевченко
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
У «Салавата Юлаева» закончились деньги
Сборная завершила сезон
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Российский вратарь едет в «Торонто»
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Дмитрий Пирог: Головкин, бой с Джейкбосом, травма / Дрозд подкаст #18
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Якименко назвал талантливых фехтовальщиц сборной России из списка, одобренного FIE