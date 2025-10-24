Видео
Фехтование

24 октября, 09:10

Егорян назвала свою главную победу в жизни: «Я уже плакала, что мир рухнул»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Яна Егорян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийская чемпионка и чемпионка мира по фехтованию 2025 года Яна Егорян в интервью «СЭ» рассказала о своей первой крупной победе в карьере и главном уроке в начинавшейся карьере.

— Какую медаль вы считаете главной в своей жизни?

— Самая ценная — Юношеские Олимпийские игры 2010 года. До сих пор так считаю. Потому что мне было всего 16, детские невероятные эмоции. С одной стороны, ты еще ребенок, с другой — кажется, будто ты уже взрослый и профессиональный спортсмен. Сейчас я понимаю, что я просто была девчонкой с большими глазами, готовой рвать всех ради этой медали. Отложилось в памяти.

В Рио я просто выполняла свою работу: тренировалась, готовилась, все было расписано от начала до конца. А вот сингапурская Олимпиада — совсем другое. Мы узнали о ней всего за год, было непонятно вообще, какой возраст поедет, как отбираться.

Главный урок из того отбора для всех молодых фехтовальщиков, кто будет читать — реально нужно бороться за каждый удар. Если можешь выиграть 5:0, выигрывай 5:0, а не 5:1 или 5:4. Потому что в моем случае на первенстве мира был отбор и решалось всё на одном турнире. Так получилось, что я проиграла за выход в четвёрку лучших. Но поскольку отфехтовала лучше остальных в группе, то заняла пятое место. А другая россиянка заняла шестое — и все благодаря количеству ударов в групповом раунде.

В четверке было две представительницы одной страны — и автоматически с пятого места квалифицировалась я. Дело случая и одного-двух ударов, которые я нанесла или не получила в группе. У меня даже есть фотография после проигрыша — я плачу, для меня буквально мир рухнул. А оказывается, тогда вокруг тренеры бегали, хаос, непонятно, кто должен был поехать. В итоге ко мне подбегают и говорят: «Яна, все, расслабься, ты отобралась». Это была моя первая большая цель — попасть на те Игры и победить.

— Очень драматичный был вечер, наверное.

— А когда тебе 16 лет, всё воспринимается очень эмоционально. И по ощущениям это полноценная Олимпиада, настоящая олимпийская деревня, другие страны, спортсмены. Нас, правда, никуда не отпускали — мелкие еще, 18 лет нет, за границей. Но нам и не хотелось: в олимпийской деревне была непередаваемая атмосфера.

Яна Егорян.«Надо идти за своим сердцем, а не за стандартами, навязанными обществом». Правила жизни Яны Егорян

Фехтование
Яна Егорян
