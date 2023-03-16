Журова назвала абсурдом отмену этапа Кубка мира в Германии по фехтованию

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на новость о том, что Федерация фехтования Германии отменила этап Кубка мира по женской рапире на своей территории в знак протеста против участия российских спортсменов.

«Такое давление политиков интересно. Ну, значит, проведут в другом месте, в тех странах, которые будут готовы. На самом деле это неправильно. Если страны будут так реагировать на решение международных федераций, то эти федерации будут давать соревнования странам, которые готовы принимать Россию. Их вроде предупредили: если вы будете бойкотировать соревнования, то может быть принята дисквалификация страны. Если каждая страна будет так делать, то это все превратится в вакханалию. Мы отменяем соревнования только, потому что там кто-то участвует? Ну, это абсурд», — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин должен был состояться в Таубербишофсхайме с 5 по 7 мая.

Ранее стало известно, что Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение о возвращении россиян и белорусов к участию в соревнованиях.