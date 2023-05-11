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Сегодня, 13:10

Журова объяснила, почему FIE не допустила Великую, Позднякову и Егорян к международным турнирам

Алина Савинова
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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова объяснила, почему к международным турнирам не допущены три российские фехтовальщицы.

«Видимо, допустят молодых только спортсменов. Они соответственно еще не набрали того мастерства и не готовы выигрывать медали. Они молодцы, но, возможно, ряд из них не готовы. Потом скажут, как всегда бывает в таких случаях, что Россия больше не спортивная держава, видите, выступать они не могут и медалей нет. Тут, может, и такая манипуляция использована», — цитирует Журову Vprognoze.ru.

11 мая стало известно, что Международная федерация фехтования (FIE) не допустила к участию в турнирах олимпийских чемпионок из России Софью Великую, Софию Позднякову и Яну Егорян.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/othersports/10861649-zhurova-obyasnila-pochemu-fie-ne-dopustila-olimpijskih-chempionok-k-mezhdunarodnym-sorevnovaniyam.html
Светлана Журова
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