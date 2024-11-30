Усманов вернулся в боссы мирового фехтования. Разгромил конкурента из Швеции на выборах

Ранее он возглавлял федерацию с 2008 по 2022 год.

71-летнего Алишера Усманова избрали президентом Международной федерации фехтования (FIE). На выборах, которые прошли 30 ноября в Ташкенте, он получил 120 голосов. Соперник Усманова, глава Шведской федерации фехтования Отто Дракенберг, — 26.

«Я благодарен Международной федерации фехтования за доверие и поддержку, убедившую меня в правильности моего решения баллотироваться на пост президента FIE. Я не мог игнорировать мнение 103 национальных федераций, поддержавших мою кандидатуру, и я благодарю каждую федерацию, проголосовавшую за мою кандидатуру», — сказал Усманов на конгрессе FIE.

Усманов возглавлял FIE 14 лет, но 1 марта 2022 года добровольно сложил полномочия после попадания в санкционные списки Евросоюза. Временным президентом федерации после его ухода был представитель Греции Эммануэль Кациадакис.

Победа в суде

В октябре 2024-го бизнесмен выиграл суд против канала ARD, в эфире которого немецкий журналист Хайо Зеппельт рассказывал о коррупционной схеме в FIE времен Усманова, обвинив его в создании системы «подкупа судей».

«Cуд признал опубликованные ARD сведения недостоверными, издал запрашиваемый судебный запрет, запрещающий их распространение как «недопустимые сообщения, основанные на подозрениях». В случае нарушения судебного запрета ответчик будет подвергнут штрафу в размере до 250 000 евро или тюремному заключению за каждый эпизод нарушения», — сообщила пресс-служба Усманова.

После этой победы Усманов решил попробовать вернуться в боссы мирового фехтования. И у него получилось.

Фото Федерация фехтования России

Что будет дальше?

Интересно, как на победу Усманова на выборах отреагируют в Европе. Геополитическая ситуация остается сложной, бизнесмен по-прежнему находится под санкциями — недовольные наверняка будут. Но для России возвращение Усманова — шаг в сторону возвращения на международную арену с флагом. Но что будет дальше, пока непонятно.

Например, такие эмоции испытывает двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая:

«Очень здорово, что его избрание поддерживает огромное количество стран в мире. Это поможет нашему возвращению на международные соревнования. Я готова фехтовать бесконечно, зная, что есть такие люди в нашем спорте, как Усманов, ведь он за честную игру, честную конкуренцию. Я верю, что у российского фехтования прекрасные перспективы на международной арене», — цитирует Metaratings 39-летнюю фехтовальщицу.