Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Олимпиада
Главная
Фехтование

Сегодня, 16:00

Усманов вернулся в боссы мирового фехтования. Разгромил конкурента из Швеции на выборах

Усманова избрали президентом Международной федерации фехтования
Егор Сергеев
Президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов
Алишер Усманов возглавил Международную федерацию фехтования.
Фото Федерация фехтования России
Telegram Дзен
Ранее он возглавлял федерацию с 2008 по 2022 год.

71-летнего Алишера Усманова избрали президентом Международной федерации фехтования (FIE). На выборах, которые прошли 30 ноября в Ташкенте, он получил 120 голосов. Соперник Усманова, глава Шведской федерации фехтования Отто Дракенберг, — 26.

«Я благодарен Международной федерации фехтования за доверие и поддержку, убедившую меня в правильности моего решения баллотироваться на пост президента FIE. Я не мог игнорировать мнение 103 национальных федераций, поддержавших мою кандидатуру, и я благодарю каждую федерацию, проголосовавшую за мою кандидатуру», — сказал Усманов на конгрессе FIE.

Усманов возглавлял FIE 14 лет, но 1 марта 2022 года добровольно сложил полномочия после попадания в санкционные списки Евросоюза. Временным президентом федерации после его ухода был представитель Греции Эммануэль Кациадакис.

Алишер Усманов (справа) и&nbsp;олимпийская чемпионка по&nbsp;фехтованию Софья Великая. Усманов выиграл суд против телеканала ARD. Журналист Зеппельт обвинял его в подкупе судей

Победа в суде

В октябре 2024-го бизнесмен выиграл суд против канала ARD, в эфире которого немецкий журналист Хайо Зеппельт рассказывал о коррупционной схеме в FIE времен Усманова, обвинив его в создании системы «подкупа судей».

«Cуд признал опубликованные ARD сведения недостоверными, издал запрашиваемый судебный запрет, запрещающий их распространение как «недопустимые сообщения, основанные на подозрениях». В случае нарушения судебного запрета ответчик будет подвергнут штрафу в размере до 250 000 евро или тюремному заключению за каждый эпизод нарушения», — сообщила пресс-служба Усманова.

После этой победы Усманов решил попробовать вернуться в боссы мирового фехтования. И у него получилось.

Президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов
Фото Федерация фехтования России

Что будет дальше?

Интересно, как на победу Усманова на выборах отреагируют в Европе. Геополитическая ситуация остается сложной, бизнесмен по-прежнему находится под санкциями — недовольные наверняка будут. Но для России возвращение Усманова — шаг в сторону возвращения на международную арену с флагом. Но что будет дальше, пока непонятно.

Например, такие эмоции испытывает двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая:

«Очень здорово, что его избрание поддерживает огромное количество стран в мире. Это поможет нашему возвращению на международные соревнования. Я готова фехтовать бесконечно, зная, что есть такие люди в нашем спорте, как Усманов, ведь он за честную игру, честную конкуренцию. Я верю, что у российского фехтования прекрасные перспективы на международной арене», — цитирует Metaratings 39-летнюю фехтовальщицу.

Фехтование
Алишер Усманов
Читайте также
Минобороны сообщило об 11 ликвидированных беспилотниках над регионами России
Олимпийская чемпионка Алина Загитова за год нарушила ПДД 197 раз
Польскую теннисистку Швентек отстранили на месяц из-за допинга
В РФС давно знали о самарском «долге на взятки судьям», матчи «Крыльев» проверяют иностранцы, имя информатора - тайна. Что Дюков рассказал о коррупционном скандале
ФИФА подтвердила, что сборной России не будет на ЧМ-2026
В Иркутской области отец выбросил дочь из окна из-за ее внешнего вида
Материалы сюжета Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Дюков рассказал, как сборная России теоретически может попасть на ЧМ-2026
Дюков выразил надежду, что ФИФА и УЕФА снимут запрет в 2025 году
В Таджикистане допустили участие сборной России в Кубке наций ЦАФА
Близнюк: «Те, кто поехал на Игры в Париж — не предатели»
Официально: России не будет на ЧМ-2026. Появились корзины европейского отборочного турнира
Сборная России отсутствует в списке участников жеребьевки отбора на чемпионат мира-2026
Сегодня
Вчера
Неделя