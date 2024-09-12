Интервью знаменитой фехтовальщицы и местного депутата Евгении Ламоновой.

Курчатов с населением 40 тысяч человек — обычный провинциальный русский городок с советской архитектурой. Знаменит он был, пожалуй, разве что названием и атомной электростанцией. А еще... фехтованием. На стыке нулевых — десятых уроженки этого города привезли три золотые медали с Олимпиад. В 2008-м из Пекина — Евгения Ламонова в командной рапире, в 2016-м из Рио-де-Жанейро — Инна Дериглазова, и личное золото, и командное. Город радовался вместе с чемпионками.

Сейчас Курчатов — де-факто прифронтовой город. До зоны проведения боевых действий около 50 км. Ламонова сейчас — депутат Курской областной думы, советник губернатора и живет в Курске. Ее муж родом из Суджи. «СЭ» попросил спортсменку и политика поделиться воспоминаниями о родных местах и спросил о жизни в регионе, где теперь из-за сирен отменяют даже дистанционное обучение, а зал, в котором Ламонова тренировалась перед победными Олимпиадой, чемпионатами мира и Европы, закрыт.

«Наш маленький Куршавель»

— Евгения, вы олимпийская чемпионка из городка населением 40 тысяч человек, который известен по атомной электростанции. Каково было расти в нем и пройти такой путь?

— Мы в разговорах между собой называем Курчатов «наш маленький Куршавель» (французский город называется Куршевель. — Прим. «СЭ»). Вообще он не просто город с атомной электростанцией, он отличается тем, что там много молодых пар и семей. Все есть, все близко расположено — школы, кружки, спортивные секции. Это уютный город, в котором комфортно жить. К сожалению, сейчас я нечасто бываю в Курчатове, но, когда приезжаю, вижу, как меняется город моего детства. Сейчас ведется реконструкция площади перед нашим любимым спорткомплексом «Энергетик». Появилась благоустроенная набережная, получившая название «Теплый берег», потому что в Курчатовском водохранилище круглый год теплая вода. Зимой над ним постоянно поднимается пар.

Некоторые удивляются: как возникла всемирно известная фехтовальная школа в небольшом городе? Думаю, это произошло благодаря неравнодушным людям, которые трудились на Курской АЭС. В 1980-е годы руководство станции пригласило тренера Ильдара Масалимовича Мавлютова, которого, к сожалению, уже с нами нет. Приехал и с нуля начал работать в спортивном зале обычной курчатовской средней школы. А сегодня город атомщиков — место рождения многих известных российских рапиристов — победителей и призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Для всех нас Ильдар Масалимович — как второй папа.

— Помните, как первый раз пришли на фехтование? Почему вообще решили, что теперь будете заниматься спортом?

—Я выросла в многодетной семье. Родители работали на Курской АЭС. В детстве я была непоседой, в классе не могла усидеть, все время хотелось куда-то бежать, что-то делать. Много времени проводили во дворе, посещали кружки. Я занималась макраме, легкой атлетикой, художественной гимнастикой, конным спортом. Лето проводили в деревне под Рыльском, откуда родом мой папа. Там замечательная природа, древние православные святыни, очень искренние и отзывчивые люди.

— Корову доили?

— Да, пробовала. Очень непросто, на самом деле, сильные руки должны быть.

Евгения Ламонова. Фото Соцсети Евгении Ламоновой

Ради фехтования родители занимали деньги у соседей

— Как в жизни появилось фехтование?

— В третьем классе мой первый тренер Елена Евгеньевна Кажикина, которая еще работает и воспитывает новых чемпионок, пришла к нам и пригласила в секцию рапиристов. Весь класс моментально записался. С этого все и началось. Новые знакомства, тренировки, соревнования полностью меня захватили, так фехтование стало частью моей жизни.

— Фехтование — это неконтактное единоборство. Чем увлекло?

— Это единоборство, но на дистанции. Здесь важны такие качества, как целеустремленность, выносливость, сила духа. Спортсмен должен обладать хорошими координацией, смекалкой, нестандартным мышлением. Это как быстрые шахматы. Сложно и интересно. Стоит только побывать на первых соревнованиях, и ты влюбляешься в этот спорт. У нас даже массажист сборной настолько полюбил фехтование, погрузился в правила, что судил наши тренировочные бои. (Смеется.)

— Начало вашего спортивного пути пришлось на 1990-е годы — для спорта на низовом уровне, как считается, не самое легкое время.

— Да, это были непростые времена, не хватало экипировки, не хватало денег выехать на соревнования. Но нам много не надо было. Мы должны были хорошо тренироваться и успешно учиться. Непросто было в первую очередь нашему тренеру Ильдару Масалимовичу. Он бился за своих спортсменов не только на соревнованиях, но и в кабинетах. Порой ему приходилось доказывать, что нужно профинансировать нашу поездку на тот или иной турнир.

— Родителям приходилось своими деньгами помогать?

— Конечно! У соседей занимали. Сами чинили экипировку, дырки латали на перчатках, пылинки с клинков сдували, чтобы не дай бог не сломались. Потом финансирование появилось, спасибо Курской АЭС, которая поддерживает нас до сих пор. Пройдя через такое тяжелое начало карьеры, сейчас мы стараемся создать для наших спортсменов все условия, чтобы они ни в чем не нуждались.

— Вы могли представить, что девчонка из Курчатова сможет стать олимпийской чемпионкой?

— В юности об олимпийском золоте не мечтала. Конечно, стремилась быть лучшей, но не заглядывала так далеко. Концентрировалась на тех соревнованиях, на которых тогда мне предстояло выступать. И так постепенно дошла до олимпийской сборной. Когда я приехала в свой город уже после Игр в Пекине, то испытала фантастические эмоции — это был очень яркий момент в моей жизни.

Фото Соцсети Евгении Ламоновой

Жизнь разделилась на до и после

— Курская область — приграничный регион, к которому сегодня приковано особое внимание. Как изменилась жизнь после наступления украинской армии?

— Вы знаете, в 2022 году в Курскую область приехало много беженцев. Мы их навещали в пунктах временного размещения, помогали, общались. И они говорили: «Мы по звуку определяем, что это летит, БПЛА или ракета, и в какую сторону»... Для меня это был шок. А сегодня и я могу сказать так же. Атака ВСУ разделила жизнь людей в Курской области на до и после. Мой супруг из Суджи, оттуда его мама, многие родственники, друзья. Все они были вынуждены покинуть свой родной дом. Очень надеемся на наших военных, на их отвагу и мастерство. Каждый день мы видим высокий профессионализм бойцов ПВО. А работы у них немало. Бывают дни, когда в городе сирены почти не смолкают. И ночью, и днем, и утром.

— Не думали эвакуироваться из Курска хотя бы на время? У вас же дети.

— Здесь моя малая родина. Здесь родственники, друзья, наша спортивная школа. Курская область продолжает жить и работать. Наши земляки пришли на помощь тем, кого коснулась беда. Многие стали волонтерами и помогают тем, кто вынужден был покинуть свои дома. Видела, как многодетная семья привезла гуманитарную помощь для жителей приграничья. Курские тренеры и спортсмены работают с детьми в пунктах временного размещения, на складах, собирают, доставляют помощь в ПВР, разгружают прибывающие со всей России грузы. А также мы видим, сколько неравнодушных людей в нашей стране, которые понимают, что чужой беды не бывает.