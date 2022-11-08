Как разбился знаменитый фехтовальщик Шариков: «Потребность в адреналине — это не про него»

Жизнь двукратного олимпийского чемпиона оборвала авария на квадроцикле.

Как и многие мальчишки, он с детства влюбился в приключенческую литературу. Жюль Верн, Джек Лондон, Роберт Льюис Стивенсон, Даниель Дефо, Джеймс Фенимор Купер... Но больше всего он любил произведения Александра Дюма: «Три мушкетера», «Граф Монте-Кристо», «Сорок пять»... Именно поэтому, когда пришло время выбирать, в какую спортивную секцию идти, Сергей сделал неожиданный выбор: вместо футбола, хоккея или плавания он решил посвятить себя фехтованию.

Сергей Шариков родился в Москве 18 июня 1974 года. Биография у Сергея была очень скромной. Мама растила их с братом Валерием одна на скромную зарплату воспитательницы.

Он оказался в первом наборе у тренера Александра Филатова, который исправно поставляет золотую молодежь в сборную России. Александр Валентинович всегда руководствуется принципом: когда первый раз мальчишек видит, ищет «веселые глаза». Наверное, такими глазами посмотрел на него юный Сережа Шариков.

Достижения в фехтовании приходят через кропотливый труд и самопожертвование. Вот и Сергей Шариков прошел столь нелегкий путь от детского увлечения до серьезных успехов в олимпийском виде спорта.

Основной его специализацией в фехтовании стала сабля. Уже в 20 лет талантливый спортсмен вошел в состав сборной России.

Россыпь золотых медалей

Старт Шарикова в сборной оказался весьма успешным: в 1995 году он стал серебряным призером чемпионата мира в командных соревнованиях, который проходил в Гааге (Нидерланды). Через год он уже представлял Россию на Олимпийских играх в Атланте, где в индивидуальном первенстве завоевал серебро, уступив в финале не менее прославленному соотечественнику Станиславу Позднякову.

Но из Атланты Шариков уехал-таки с золотой медалью, успев с партнерами по сборной России стать олимпийским чемпионом. В битве за золото Олимпиады-1996 Шариков вместе с Поздняковым и Григорием Кириенко одолели прекрасную венгерскую команду (Чаба Кевеш, Йожеф Наваррете и Бенце Сабо) со счетом 45:25.

Через четыре года на Олимпиаде в Сиднее Шариков со своим другом-соперником Поздняковым (а также примкнувшим к ним Алексеем Фросиным) снова доказали, что русская школа фехтования не имеет себе равных, победив в финале сборную саблистов Франции — 45:32.

Затем в течение четырех лет сборная России не знала поражений, побеждая одного соперника за другим. Итогом этой ударной четырехлетки стали три золота чемпионатов мира в командных соревнованиях (Ним-2001, Лиссабон-2002 и Гавана-2003) и пять побед на чемпионатах Европы: в португальском Фуншале в 2000 году он выиграл и личное первенство, и командный турнир, а потом были золотые медали в командной сабле в Кобленце (2001 год), Москве (2002) и Копенгагене (2004).

На Олимпиаде-2004 в Афинах сборная России в составе Сергея Шарикова, Станислава Позднякова, Алексея Дьяченко и Алексея Якименко неожиданно уступила в полуфинале сборной Италии, но в тяжелейшем противостоянии со сборной США российская команда вырвала бронзу — 45:44.

После неудачи (по меркам карьеры Сергея Шарикова) на Играх в Греции двукратный олимпийский чемпион решил, что пора уходить из спорта, который отнял так много сил. Да и все чаще беспокоящие травмы не позволяли выйти на прежний уровень.

После окончания карьеры он вошел в состав исполкома Федерации фехтования России. А с 2006 года готовил уже подрастающее поколение российских фехтовальщиков-саблистов.

За свою спортивную деятельность знаменитый саблист получил несколько государственных наград — орден Почета, орден Дружбы и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Роковая авария

Российские фехтовальщики нечасто попадают в топ-рейтинг новостей, разве что во время Олимпиад. И в случае с Сергеем Шариковым хотелось бы, чтобы было именно так.

6 июня 2015 года на сайте Управления МВД по Калужской области появилось сухое, бесстрастное и пугающее одновременно сообщение: «6 июня около 21 часа в Тарусском районе произошло ДТП с участием трех снегоболотоходов и автомобиля ВАЗ-2114. Группа отдыхающих из соседнего региона выехала на проезжую часть дороги Калуга — Ферзиково — Серпухов в районе 59-го км и на полосе встречного движения допустила столкновение с автомобилем ВАЗ под управлением местного жителя.

В результате лобового столкновения житель г. Москвы 1974 г. р., находившийся за рулем одного из квадроциклов, был доставлен в ЦРБ, где скончался от полученных травм. Второй квадроцикл, под управлением жителя Московской области 1976 г. р., пытаясь избежать столкновения, допустил съезд в кювет, водитель был госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Водитель «Жигулей» и его пассажирка, калужанка 1988 г. р., также были госпитализированы. Впоследствии было установлено, что они оба являются сотрудниками полиции, в данный момент находятся в отпуске. После оказания медицинской помощи женщину отпустили домой".

Житель Москвы 1974 года рождения — и есть Сергей Шариков. Олимпийский чемпион Атланты и Сиднея в командном турнире, трижды — чемпион мира.

«Насколько я знаю, там было три человека на квадроциклах. Видимо, ездили отдыхать. Обгоняли один другого, перестраивались, играли в шашечки. Квадроциклы мощные были. Один не справился с управлением», — рассказал «Советскому спорту» один из свидетелей аварии, пожелавший не указывать свое имя.

Итоги следственной проверки

«Мы все находимся в шоковом состоянии и сами пока не обладаем всей информацией», — коротко сообщила тогдашний пресс-атташе Федерации фехтования России Елена Гришина.

На следующий день информацию о гибели Сергея Шарикова, которому было 40 лет, подтвердил на тот момент первый вице-президент Федерации фехтования России и его близкий друг Станислав Поздняков.

Похороны Сергея Шарикова прошли 10 июня на Черневском кладбище Москвы. У него остались жена и дочь.

Следственный комитет России по Калужской области провел проверку обстоятельств случившейся трагедии. 25 сентября 2015 года были опубликованы данные этой проверки: «Вина Шарикова установлена. В возбуждении уголовного дела в отношении него отказано, потому что вред, причиненный потерпевшим, — легкий и средний. Он нарушил правила дорожного движения, находясь в состоянии алкогольного опьянения (2,2 промилле)», — рассказали в управлении.

По версии следствия, Шариков на квадроцикле выехал на встречную полосу 59-го километра автодороги Калуга — Серпухов, где столкнулся с автомобилем ВАЗ. От полученных травм спортсмен скончался на месте происшествия. Водитель легкового автомобиля и его пассажирка получили легкие травмы.

Разрешенное максимальное содержание алкоголя для водителя в России — 0,3 промилле. Шариков превысил норму почти в семь раз.

«Сергей был великим спортсменом и надежным товарищем. Веселым, целеустремленным и ответственным. То, что произошло, не укладывается в голове. Насколько я знал Шарикова, он не был рисковым человеком, всегда обдумывал свои решения и поступки. Потребность в адреналине — это не про него. Все люди разные. У кого-то наверняка появляется тяга к острым ощущениям после завершения карьеры, но, как мне кажется, реализовавшиеся спортсмены не испытывают такой сильной потребности, которая бы представляла угрозу здоровью и жизни», — говорил бывший партнер Шарикова по сборной России Алексей Дьяченко «Советскому спорту».

«Вот уж точно не могу сказать, что Сергей был рисковым парнем, — соглашался с Дьяченко четырехкратный олимпийский чемпион Виктор Кровопусков. — Он был благоразумным человеком. Я ведь знал его еще маленьким мальчиком, видел, как он из молодого спортсмена превратился в большого мастера, выиграл Олимпиаду, начал работать тренером... Сложно поверить в то, что случилось. К сожалению, такое бывает — это просто случай из жизни».