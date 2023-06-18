Российские фехтовальщики вопреки всему выступили на ЧЕ в Болгарии. Как прошел первый старт после допуска?

Наша команда, ослабленная фильтром FIE, пока без медалей, но главное — изоляция прервана.

В Болгарии с 16 по 18 июня проходил чемпионат Европы по фехтованию в личном первенстве, куда были допущены российские спортсмены. Дорогу на международную арену россиянам в нейтральном статусе открыли достаточно давно — еще в марте. Но получить приглашение на турнир, оформить заявку и наконец-то показать себя в деле наши спортсмены смогли только сейчас, и то далеко не все.

С чемпионатом континента все было очень непросто. Изначально турнир должен был состояться в Польше в рамках Европейских игр, однако Международная федерации фехтования (FIE) отозвала у соревнований в Кракове статус из-за проблем, связанных с получением российскими спортсменами виз для въезда в страну. В конечном итоге пять из шести допущенных к участию россиян все-таки доехали до Болгарии и сумели выступить на международной арене.

Долгий старт

Напомним, что в марте конгресс Международной федерации фехтования разрешил спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в соревнованиях под эгидой организации в нейтральном статусе. Однако наши фехтовальщики все равно не могли вернуться почти три месяца. Два этапа «Гран-при» на шпагах и рапирах проходили в Стамбуле и Шанхае без участия россиян. Не было российских спортсменов и на этапе Кубка мира в Сеуле. Все из-за того, что Международная федерация не спешила с вопросом непосредственного допуска спортсменов. А наша сторона просто не получала списков участников.

Появлялись и другие сложности. Некоторые государства (к примеру, Дания, Франция, Польша, Финляндия) отказались проводить соревнования по фехтованию из-за допуска россиян. С Польшей же накануне Европейских игр возникли трудности с визами. Исполнительный комитет Международной федерации фехтования принял волевое решение и отозвал у Кракова статус личного чемпионата Европы. Турнир был перенесен в Болгарию, куда получили приглашения шесть россиян. Командные соревнования на Европейских играх состоятся, но наши фехтовальщики на них не выступят согласно рекомендациям МОК.

Яна Бекмурзова и Полина Хаертдинова. Фото Федерация фехтования России

Пять из шести

Для участия в личном первенстве чемпионата Европы Международная федерация пригласила шесть спортсменов: троих в шпаге — Яну Бекмурзову, Артема Саркисяна и Полину Хаертдинову, и еще троих в сабле — Валерию Кобзеву, Алену Лисину и Анну Смирнову. В рапире российские спортсмены представлены не были. Однако до Болгарии добрались лишь пятеро наших фехтовальщиков. Все потому, что Кобзеву исключили из списка участников чемпионата Европы после жалобы со стороны Министерства молодежи и спорта Украины.

По данным «РИА Новости спорт», спортсменку обвинили в нарушении правил, позволяющих участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Якобы она ставила лайки под постами, которые оценили в качестве «поддержки СВО». Причем сами украинцы на соревнованиях в Болгарии не появились: им запрещено на законодательном уровне соревноваться со спортсменами из России и Белоруссии даже в нейтральном статусе.

Фото eurofencing.info

Без наград

Оставшиеся пять российских спортсменов все-таки выступили на международной арене после долгого перерыва, который сложился из-за ковидных ограничений и последующего отстранения. Полина Хаертдинова и Яна Бекмурзова, соревновавшиеся в турнире шпажисток, уверенно прошли групповой этап. Однако обе россиянки оступились на стадии 1/16 финала. 19-летняя Хаертдинова боролась, но все же проиграла чемпионке Европы-2019 Ренате Кнапик-Мязге из Польши — 13:15. 19-летняя Бекмурзова проиграла итальянке Федерике Изоле — 10:15.

Шпажист Артем Саркисян также сумел преодолеть стадию группового этапа. После он победил в 1/32 финала британца Калама Джонстона — 15:10, но в 1/16 уступил австрийцу Александру Биро — 13:15. Программа соревнований завершается 18 июня, где свои силы пробовали еще две россиянки: саблистки Алена Лисина и Анна Смирнова, которые, к сожалению, не сумели преодолеть групповой этап. Надо понимать, что все эти ребята не являются лидерами сборной России и навряд ли попали бы в составе сборной на ЧЕ, если бы наших ведущих фехтовальщиков не отсеяли из-за принадлежности к ЦСКА и «Динамо».

Изначально вообще рассматривался вариант бойкота международных стартов со стороны россиян, однако в итоге было решено отправить наших представителей на чемпионат Европы. Заработанные спортсменами очки по результатам этих соревнований пойдут в счет олимпийской квалификации, что крайне важно в текущей сложной ситуации. В командном турнире, который состоится с 28 по 30 июня в Кракове, наших фехтовальщиков не будет.