«Радует, когда девочки-иностранки пишут, что скучают по нам». Лучшая шпажистка страны готовится к Парижу-2024

Айзанат Муртазаева сохраняет мотивацию через оптимизм.

В Казани снова удивляют международными соревнованиями. На этот раз по фехтованию — сразу 400 спортсменов из семи стран, включая Россию, приехали в столицу Татарстана на фоне новостей об отказах европейцев проводить этапы Кубка мира. Фехтовальщики, в отличие от многих своих коллег, могут выступать на турнирах под эгидой FIE. Но против страны, которым эти турниры доверили. Ради того, чтобы не принимать россиян, они готовы даже отказываться от проведения соревнований в принципе. Но Айзанат Муртазаева уверяет, среди западных соперников немало и тех, кто искренне скучает по россиянам.

Муртазаева сейчас если не лучшая шпажистка страны, то как минимум одна из. Она отлично выступила на Олимпиаде в личном турнире, оставшись в шаге от медали, и взяла последний чемпионат России. Победила Айзанат и на Кубке Дружбы в Казани. В финале против 21-летней спортсменки была совсем юная Анастасия Рустамова, с которой Муртазаева справилась, пусть и не без проблем. После чего побеседовала с «СЭ» и рассказала о казанском турнире, а также о будущем молодой и перспективной спортсменки в период санкций.

Айзанат Муртазаева. Bizzi/FIE

Устаешь от одних и тех же людей на соревнованиях

— Какие у тебя эмоции от победы? Насколько сложным был путь по сетке до финала?

— Я, конечно, довольна собой и результатом. Это большой успех, ведь здесь в Казани был почти полностью весь основной состав сборной России и с большинством сильнейших девушек я фехтовала на пути до финала. По моей сетке были опытные взрослые девушки, приходилось настраиваться. Непросто, но меня это закаляло.

Я прекрасно понимала, что мне надо будет выложиться на максимум, и мне это удалось. Поэтому в этом плане с сильными соперницами даже проще, не даешь себе слабину. В целом я и финалу была бы рада, самому факту попадания в финал с учетом того, с кем я фехтовала. Но победить конечно еще приятнее.

— Как тебе обстановка здесь в Казани? Удалось воссоздать атмосферу больших турниров?

— Мне здесь очень нравится. Зал очень приятный, зрителей было слышно. Из нюансов разве что отмечу затяжные паузы. Откровенно говоря, они утомляют. Но в целом все хорошо. Я ждала этот турнир и еще буду в командных соревнованиях. Даже мысли не было сниматься или не ехать.

— По международным стартам сильно скучаешь?

— Признаюсь, конечно, скучаю. Для каждого спортсмена международный старт — это особый опыт. Как ментально, так и практически. Ментально даже порой важнее. Результаты на международных стартах дают большой толчок к развитию, выдвигают спортсмена на следующий уровень сразу во всех отношениях. Как следующая ступень развития. И, откровенно говоря, этого не хватает. Мы упираемся словно в потолок, фехтуешь в России хорошо, а что дальше?

— В чем главная особенность международных турниров в сравнении с российскими? Чего конкретно не хватает на внутренней арене?

— Скажем так, на международных стартах открываются дополнительные резервы, по-новому узнаешь сам себя. Не хватает такого вызова, чтобы открыть в себе новые силы, испытать себя и понять, в чем нужно прибавить. Опыта набраться. Так что хочется на международные старты, разумеется... Последний раз мы были уже давно, больше года прошло, так что изрядно соскучились по всей этой атмосфере...

— Что касается боевой практики, хватает исключительно внутренних спаррингов, соревнований внутри России? Понимаю, что у нас серьезная конкуренция, но ведь важно смотреть и на другую школу.

— Соглашусь с вами. Есть такое, что банально устаешь на базе или на соревнованиях. Одни и те же лица, люди. Знакомые приемы. Приедается, выучили за многие годы мы друг друга отлично. В то же время девочки все сильные, в России они одни из самых сильных в мире в принципе. Поэтому сильно не дают заскучать. Когда бьешься с сильными, нельзя сказать, что очень скучно. Тем не менее все равно устаешь от однообразия.

Айзанат Муртазаева (справа) на Олимпиаде в Токио. Фото Global Look Press

Какой смысл тренироваться, если не верить, что ты будешь в Париже?

— На этих соревнованиях, пожалуй, рекордные для российского фехтования призовые, например, более полутора миллиона рублей за первое место в личном зачете. Президент федерации фехтования России Ильгар Мамедов назвал подобный ход поддержкой спорта и желанием сохранить мотивацию спортсменам. Он сработал?

— Безусловно, это важный и приятный бонус. Я была рада получить такие существенные призовые, как иначе? Но, с другой стороны, могу сказать честно, не было такого, что даже зная заранее о призовых, они меня в связи с этим как-то по особенному настраивали или программировали. Нет, готовилась как готовилась.

Как к любому другому старту, так же готовилась и к этим соревнованиям. Для меня каждый старт важен. А есть там призовой фонд или нет — детали. Это все разве что приятное дополнение к успеху. Мотивацию я ищу себе точно не в этом.

— Недавно МОК обновил рекомендации по поводу возможности допуска россиян на международные старты. Как ты на них отреагировала?

— У меня пока одна мысль и ожидание, чтобы нас всех наконец-то спокойно допустили и без всяких дополнительных правил. Грубо говоря, чтобы все было как прежде, чтобы не было никакого негатива в наш адрес и чтобы мы спокойно могли выступать. Что касается конкретных новостей, то я не всегда слежу за такой новостной повесткой. Знаю, что этот вопрос решается, за наши права ведет борьбу в том числе федерация.

— Получается, у вас все же есть вера в то, что все может быть как раньше? До 24 февраля?

— Конечно. Иначе зачем мы тут тренируемся? Мы вернемся.

— В том числе ты веришь, что будешь на Олимпиаде в Париже?

— Разумеется. Нет, я, конечно, реалистка, контакт с реальностью у меня тоже есть. И тяжело порой бывает, когда читаешь отдельные новости, мнения. Появляются сомнения, неуверенность в себе и своем будущем... Собственно, поэтому я стараюсь их и меньше читать. Но при этом я все равно верю, что мы в Париже будем. Иначе, опять же, какой смысл тренироваться и готовиться? Если самому даже не верить в то, что может быть позитивный исход. Ведь все мы здесь ради Олимпиады.

— У тебя есть знакомые среди иностранных фехтовальщиков? Общалась с ними в последний год?

— Разумеется, есть. Как и знакомые, так и близкие приятели. Есть девочки, которые меня поддерживают, и это очень приятно. Потому что этого нам реально не хватает, такой человеческой поддержки. Бывает, что и правда поверишь, что все против нас так ополчились. Как допустят, и будет едва ли не хуже, чем сейчас. Сразу пойдет весь этот негатив, провокации, никуда не спрятаться. И тут неожиданно слышишь слова поддержки.

Опять же, когда девочки говорят, что скучают по нам, правда, это очень трогает. И мотивирует на работу. Ведь повлиять на то, когда нас вернут, я не могу. А на то, как я буду в этот момент себя чувствовать — вполне. И хочется быть в полной боевой готовности, ведь вряд ли хоть кто-то ждал этого момента возвращения так долго, как мы.

Айзанат Муртазаева

Родилась 23 сентября 2001 года в селе Хунзак (Дагестан).

Специализация: шпага.

Участница Олимпийских игр (4-е место). Чемпионка мира среди кадетов, чемпионка мира среди юниоров. Чемпионка Европы, серебряный призер чемпионата мира. Чемпионка России в личном и командном первенстве. Мастер спорта международного класса.