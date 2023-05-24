Польшу наказали из-за дискриминации спортсменов из России. Смелое решение

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Исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) принял решение отозвать статус чемпионата континента у Европейских игр, которые с 21 июня по 2 июля пройдут в польском Кракове. По данным ТАСС, это связано с тем, что Польша не собирается давать визы спортсменам из России, которые допущены на соревнования под нейтральным флагом. Визит россиян в Краков и так был под вопросом из-за многочисленных ограничений по линии МОК. Однако в FIE пошли на принцип и наказали организаторов соревнований, которые из-за политики не выполняют своих обязательств по беспрепятственному допуску на старты всех заявленных атлетов. Теперь вопрос — последуют ли примеру фехтовальщиков остальные федерации.
По информации источника ТАСС, вместо турнира по фехтованию на Европейских играх осенью планируется провести чемпионат Европы, который будет рейтинговым для отбора на Олимпиаду-2024. Новый статус соревнований в Кракове пока непонятен (и пройдут ли они вообще), но очевидно, что FIE нанесла удар по престижу стартов, а также по репутации поляков как организаторов больших состязаний. Ведь принимающая сторона всегда гарантирует решение визовых вопросов. Иногда случаются бюрократические затыки, как в прошлом году на чемпионате мира по легкой атлетике. Но сейчас правительство Польши прямо заявило — ни один возможный участник Европейских игр из России и Белоруссии на территорию страны допущен не будет.
Ранее Польша отказалась от проведения женского этапа Кубка мира по фехтованию на рапирах в Познани. Это также было сделано в знак протеста против допуска на старты россиян и белорусов. Примеру поляков также последовали организаторы турниров по фехтованию из Германии, Швеции, Дании, Финляндии и Франции. Некоторые их этих стартов были перенесены в другие страны. Любопытно, что наша сборная все равно не приехала бы на данные соревнования, поскольку не согласна с условиями допуска, продиктованными МОК. Из-за них получили отказ все спортсмены, имеющие отношения к ЦСКА, а это почти все лидеры национальной команды. После этого было заявлено, что сборная в ослабленном составе никуда не поедет.
В результате возникла уникальная и практически патовая ситуация. С одной стороны — FIE вступается за россиян — в частности перед поляками накануне Европейских игр. С другой — организация жестко критикуется из Москвы за следование критериям МОК, которые запрещают выступление за границей российским атлетам-военнослужащим. Поначалу международная федерация допустила наших фехтовальщиков в нейтральном статусе без всяких условий, но затем подоспели рекомендации Томаса Баха, и все поменялось. При этом FIE продолжает испытывать сильнейшее давление проукраинского лобби — по поводу допуска россиян пишутся коллективные протестные письма и подаются заявления в суды.
Интересно, что ситуация с визами для российских спортсменов, аналогичная польской, вполне может повториться и в некоторых других странах. Например, о подобных перспективах неоднократно говорили немецкие политики. А в странах Прибалтики и в Великобритании уже имеются факты пропуска соревнований из-за отказа в визах. А будущим летом теннисистов планируют пускать на Уимблдон только в случае подписания декларации, где от спортсмена требуют отказаться от финансовой поддержки российского бюджета, и вообще любых отечественных спонсоров. Все это является вопиющим нарушением спортивных принципов, однако в большинстве случаев остается без последствий.
До фехтовальщиков только мужская и женская теннисная ассоциации показали недовольство дискриминацией по признаку паспорта, в прошлом сезоне лишив Уимблдон рейтинговых очков. Впрочем, не всем спортивным деятелям на Западе затмила разум политика. Так, президент НОК Италии Джованни Малаго заявил, что никаких проблем с визами для российских фехтовальщиков на чемпионат мира по фехтованию, который состоится в 22-30 июля в Милане, не ожидается. «Вопрос о российских и белорусских спортсменах закрыт. Если международное соревнование будет проходить в Италии, никто не может помешать выдать визу представителям России и Белоруссии при условии соблюдения ими ограничений МОК», — приводит слова Малаго Rai News.
Впрочем, фехтование — это всего лишь один из видов спорта, которые сейчас сталкиваются с подобными проблемами. В программе Европейских игр в Кракове 30 дисциплин, в 13 из них россияне уже допущены в нейтральном статусе, но не могут стартовать из-за визовых заморочек. Вопрос в том, хватит ли мужества у остальных федераций последовать примеру FIE? Понятно, что эти демарши в глобальном плане ничего не изменят. Однако принципиальность спортивных чиновников дает надежду, что для большого спорта еще не все потеряно и есть вероятность когда-нибудь ослабить влияние на него политических факторов. А в ситуации с польскими визами не помешало бы еще услышать позиции МОК и Европейского олимпийского комитета,которые пока удивительным образом делают вид, что ничего необычного не происходит.