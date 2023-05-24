Польшу наказали из-за дискриминации спортсменов из России. Смелое решение

Международная федерация фехтования отобрала у Европейских игр в Кракове статус чемпионата континента из-за недопуска россиян.

Исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) принял решение отозвать статус чемпионата континента у Европейских игр, которые с 21 июня по 2 июля пройдут в польском Кракове. По данным ТАСС, это связано с тем, что Польша не собирается давать визы спортсменам из России, которые допущены на соревнования под нейтральным флагом. Визит россиян в Краков и так был под вопросом из-за многочисленных ограничений по линии МОК. Однако в FIE пошли на принцип и наказали организаторов соревнований, которые из-за политики не выполняют своих обязательств по беспрепятственному допуску на старты всех заявленных атлетов. Теперь вопрос — последуют ли примеру фехтовальщиков остальные федерации.

Патовая ситуация

По информации источника ТАСС, вместо турнира по фехтованию на Европейских играх осенью планируется провести чемпионат Европы, который будет рейтинговым для отбора на Олимпиаду-2024. Новый статус соревнований в Кракове пока непонятен (и пройдут ли они вообще), но очевидно, что FIE нанесла удар по престижу стартов, а также по репутации поляков как организаторов больших состязаний. Ведь принимающая сторона всегда гарантирует решение визовых вопросов. Иногда случаются бюрократические затыки, как в прошлом году на чемпионате мира по легкой атлетике. Но сейчас правительство Польши прямо заявило — ни один возможный участник Европейских игр из России и Белоруссии на территорию страны допущен не будет.

Ранее Польша отказалась от проведения женского этапа Кубка мира по фехтованию на рапирах в Познани. Это также было сделано в знак протеста против допуска на старты россиян и белорусов. Примеру поляков также последовали организаторы турниров по фехтованию из Германии, Швеции, Дании, Финляндии и Франции. Некоторые их этих стартов были перенесены в другие страны. Любопытно, что наша сборная все равно не приехала бы на данные соревнования, поскольку не согласна с условиями допуска, продиктованными МОК. Из-за них получили отказ все спортсмены, имеющие отношения к ЦСКА, а это почти все лидеры национальной команды. После этого было заявлено, что сборная в ослабленном составе никуда не поедет.

В результате возникла уникальная и практически патовая ситуация. С одной стороны — FIE вступается за россиян — в частности перед поляками накануне Европейских игр. С другой — организация жестко критикуется из Москвы за следование критериям МОК, которые запрещают выступление за границей российским атлетам-военнослужащим. Поначалу международная федерация допустила наших фехтовальщиков в нейтральном статусе без всяких условий, но затем подоспели рекомендации Томаса Баха, и все поменялось. При этом FIE продолжает испытывать сильнейшее давление проукраинского лобби — по поводу допуска россиян пишутся коллективные протестные письма и подаются заявления в суды.

Никто не может помешать выдать визу

Интересно, что ситуация с визами для российских спортсменов, аналогичная польской, вполне может повториться и в некоторых других странах. Например, о подобных перспективах неоднократно говорили немецкие политики. А в странах Прибалтики и в Великобритании уже имеются факты пропуска соревнований из-за отказа в визах. А будущим летом теннисистов планируют пускать на Уимблдон только в случае подписания декларации, где от спортсмена требуют отказаться от финансовой поддержки российского бюджета, и вообще любых отечественных спонсоров. Все это является вопиющим нарушением спортивных принципов, однако в большинстве случаев остается без последствий.

До фехтовальщиков только мужская и женская теннисная ассоциации показали недовольство дискриминацией по признаку паспорта, в прошлом сезоне лишив Уимблдон рейтинговых очков. Впрочем, не всем спортивным деятелям на Западе затмила разум политика. Так, президент НОК Италии Джованни Малаго заявил, что никаких проблем с визами для российских фехтовальщиков на чемпионат мира по фехтованию, который состоится в 22-30 июля в Милане, не ожидается. «Вопрос о российских и белорусских спортсменах закрыт. Если международное соревнование будет проходить в Италии, никто не может помешать выдать визу представителям России и Белоруссии при условии соблюдения ими ограничений МОК», — приводит слова Малаго Rai News.

Впрочем, фехтование — это всего лишь один из видов спорта, которые сейчас сталкиваются с подобными проблемами. В программе Европейских игр в Кракове 30 дисциплин, в 13 из них россияне уже допущены в нейтральном статусе, но не могут стартовать из-за визовых заморочек. Вопрос в том, хватит ли мужества у остальных федераций последовать примеру FIE? Понятно, что эти демарши в глобальном плане ничего не изменят. Однако принципиальность спортивных чиновников дает надежду, что для большого спорта еще не все потеряно и есть вероятность когда-нибудь ослабить влияние на него политических факторов. А в ситуации с польскими визами не помешало бы еще услышать позиции МОК и Европейского олимпийского комитета,которые пока удивительным образом делают вид, что ничего необычного не происходит.