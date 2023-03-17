Немцы и поляки хотят сорвать Кубок мира из-за допуска россиян. Скандал в фехтовании

Таубербишофсхайм и Познань в знак протеста отказываются от международных соревнований. Что им за это будет?

Последствия решения Международной федерации фехтования (FIE) о возвращении россиян в нейтральном статусе на международные старты предсказуемо привели к скандальным событиям с политическим привкусом. Немецкий Таубербишофсхайм и польская Познань отказываются от проведения этапов Кубка мира, на которые теоретически могут заявиться спортсмены из России и Белоруссии. Формальная причина — невозможность обеспечить визовое сопровождение и безопасность спортсменов. По факту — саботаж решений FIE и попытка сорвать Кубок мира. Самое печальное, что сейчас за этими событиями внимательно наблюдают другие федерации, которым вскоре тоже предстоит решать вопрос о снятии санкций с россиян.

Ряд вопросов остается без ответа

Президент Немецкой федерации фехтования (DFB) Клаудия Бокель, бывший председатель комиссии спортсменов МОК, заявила, что решение конгресса FIE «вызвало бурные дискуссии как внутри страны, так и за ее пределами».

— Этап КМ в Таубербишофсхайме был бы одним из первых, где возвращение россиян и белорусов должно быть реализовано. Для нас в настоящее время немыслимо, что это может произойти. Ряд вопросов на сегодняшний день остается без ответа, — отметила призер Олимпиады-2004. — Мы хотим послать четкий сигнал, что мы предпочли бы другой результат и что мы все еще видим большое количество организационных проблем реализации, которые делают невозможным проведение турнира. В такой ситуации решение об отмене соревнований было бы единственно правильным. Организовать турнир в запланированные сроки с 5 по 7 мая в соответствии с требованиями FIE невозможно.

Руководитель DFB, в частности, ссылается на проблемы с получением виз для российских спортсменов, ведь МИД Германии в нынешней ситуации навряд ли станет делать исключение для спортсменов. При этом Бокель отказывается разглашать информацию о том, как она сама голосовала на конгрессе FIE. И немецкие СМИ подозревают, что чиновница не возражала против новой стратегии МОК по уменьшению санкций.

При этом DFB намекает, что сборная Германии, возможно, откажется от поездки на другие этапы Кубка мира и «Гран-при», чтобы не встречаться на них с россиянами. Именно так можно трактовать фразу из пресс-релиза «Федерация фехтования Германии обсудит со своими спортсменами и тренерами оптимальную стратегию для олимпийской квалификации». Также в польских СМИ появилась новость о том, что этап Кубка мира по женской рапире в Познани, который пройдет 21-22 апреля, тоже может быть отменен.

Фото Global Look Press

Они просто не могут принять нас

При этом возвращение россиян на большие старты в конце апреля все еще возможно. Оно может произойти на «Гран-при» по сабле в Сеуле с 27 по 29 апреля, если, конечно, корейская сторона не последует примеру немцев. А это после решений Олимпийского совета Азии станет настоящим вызовом спортивной иерархии. Трагизм ситуации с отменой этапа в Таубербишофсхайме в том, что именно в этом городе долго жил и тренировался немецкий фехтовальщик Томас Бах, ныне президент МОК, фактически инициировавший нынешний процесс возвращения наших спортсменов.

Ждут ли организаторов соревнований в Германии и Польше санкции за отмену календарных стартов? По идее, между местными властями, национальной и международной федерациями должен быть подписан договор, в котором предусмотрены в том числе финансовые санкции за отказ от своих обязательств. Может ли нынешняя ситуация трактоваться как форс-мажор (как это происходило, например, в пандемию)? Ответить на этот вопрос, видимо, способен только суд.

Проблема в том, что организаторы подобных стартов практически никогда не получают от них доходов и рассматривают затраты на проведение турниров как инвестиции в своих спортсменов и хорошие отношения с FIE. То есть отмена этапов Кубка мира точно не нанесет большого финансового ущерба. И международной федерации остается либо срочно искать замену отмененным соревнованиям, либо еще как-то выкручиваться. Ситуация непростая хотя бы потому, что на данных этапах спортсмены должны были набирать очки, необходимые для олимпийской квалификации в Париж-2024.

— Мне кажется, что это было сделано не в знак протеста, просто был запрос от Международной федерации, способны ли вы обеспечить участие на равных правах или нет. Они просто не могут принять нас, поэтому DFB дает такой ответ международной федерации, — сказал «СЭ» президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов. — Международная федерация не будет проводить соревнования в тех странах, где не все спортсмены окажутся в равных условиях. Будем стартовать там, где сможем.

Фото Global Look Press

Избирательная логика

Как бы ни завершилась вся эта история, напрашивается сразу несколько важных выводов. Во-первых, мы снова наблюдаем, как спортивные организации спокойно нарушают свои обязательства, ссылаясь на противодействие государственных органов. Когда Россию в разгар антидопинговых скандалов заставляли менять свое законодательство (в том числе в сфере национальной безопасности), то мнение нашего государства являлось поводом для санкций в отношении спортсменов. Сейчас все визовые фокусы спокойно сходят западным правительствам с рук. Так что мы явно переценивали политический вес спортивных структур.

Во-вторых, очевидно, что страны западного блока готовы выполнять решения международных спортивных инстанций (федераций и судов), только когда эти решения инициированы ими самими. Все вердикты, принятые против воли европейцев и североамериканцев (например, за счет представителей Африки и Азии), объявляются «нелогичными», «незаконными», «невозможными» и на этом основании просто саботируются. И подобная позиция ставит под вопрос целостность спортивного сообщества. Тут надо либо подчиняться воле большинства, либо создавать другую организацию, которая станет принимать «правильные» решения.

И, наконец, очевидно, что видам спорта, полотно завязанным свои календарем на Европу (а это практически все лыжные и конькобежные дисциплины, велогонки и еще много чего), будет крайне сложно возвращать россиян, даже если они примут такое решение. В фехтовании в календаре «Гран-при» и Кубка мира есть этапы в Колумбии, Китае, Мексике и ОАЭ — с ними, вероятно, проблем не предвидится. А вот старты в Испании и Франции явно под угрозой. Как и предстоящий летом чемпионат мира в итальянском Милане. И что будет делать FIE в такой ситуации — пока загадка. Во всяком случае никаких официальных заявлений по поводу поведения немцев и поляков международная федерация еще не делала.