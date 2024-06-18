«Почему им можно все?» Украинская фехтовальщица отказалась жать руку экс-россиянке

Новый скандал в преддверии Олимпиады.

На чемпионате Европы по фехтованию в швейцарском Базеле разгорелся знакомый скандал, но с новыми главными действующими лицами. На этот раз украинская шпажистка Елена Кривицкая после поединка отказалась жать руку своей сопернице — экс-россиянке Майе Гучмазовой, выступающей за Грузию. Та в ответ не стеснялась в выражениях.

Побег с дорожки

Видео с инцидентом на чемпионате Европы быстро разлетелось по Сети. На нем Кривицкая наносит решающий победный укол в поединке 1/32 финала, делая счет 15:9, снимает маску, оперативно приветствует судей, но не бросает даже короткого взгляда в сторону соперницы, после чего стремительно уходит с дорожки.

Гучмазова в это время находилась спиной к украинке, так как шла на свою позицию, чтобы как раз таки сделать традиционное для фехтования приветствие. Но когда она обернулась и сняла свою маску, то увидела только, как убегает оппонентка. Майя попыталась спорить с судьей, но тот лишь жестами показывал, что ничего с этим сделать не может. Тогда грузинскую спортсменку прорвало на чисто русском. Мы не можем привести точную цитату Гучмазовой, потому что шпажистка использовала нецензурные выражения. Главный ее посыл был таким: «Почему они так себя ведут? Почему им можно все?»

Действительно, поведение Кривицкой вызывает вопросы. Конечно, никого уже не удивляет этот бойкот украинских спортсменов по отношению к россиянам и белорусам. Но все же Гучмазова представляет другую страну, причем достаточно давно — с 2017 года.

Да, Майя из Владикавказа. Возможно, украинку триггерит то, что кто-то родился в России, хоть за нее не выступает. Вот только сама Елена Кривицкая появилась на свет в городе Ростове Ярославской области. Хотя в свою защиту Кривицкая может сказать, что родилась в 1987-м, еще во времена СССР.

Майя Гучмазова. Фото Соцсети

Что дальше?

Сейчас, возможно, последуют санкции за неспортивное поведение. Но самое интересное, что их, вероятно, примут в отношении Гучмазовой, позволившей себе нецензурную брань. Кривицкая же перед регламентом чиста. После победы над грузинкой она продолжила борьбу на турнире, дошла до 1/8 финала и заняла итоговое 11-е место.

За это ей нужно сказать спасибо своей соотечественнице Ольге Харлан, под которую Международная федерация фехтования (F IE ) изменила регламент. Дело в нашумевшем скандале на чемпионате мира в Италии в прошлом году. Тогда Харлан не только отказалась пожать руку россиянке Анне Смирновой, но и выставила в ее сторону саблю. Тем летом еще действовало традиционное правило, что без рукопожатия поединок не считается оконченным, а отказывающийся от него участник должен быть дисквалифицирован. Так в итоге поступили с украинкой, но при этом не продвинув россиянку дальше по сетке.

В дело включился президент МОК, в прошлом фехтовальщик Томас Бах, который встал на сторону нарушителя регламента. Он пообещал Харлан эксклюзивную квоту на Олимпиаду, без которой саблистка по всем правилам должна была пролетать мимо Парижа. Исполком F IE присмотрелся к действиям более статусного начальника и решил приостановить дисквалификацию украинки. Та в итоге смогла выступить на чемпионате мира в командном турнире.

Дальше — больше. Международная федерация фехтования отменила обязательные рукопожатия после окончания поединков. По окончании боев спортсменам разрешили приветствовать друг друга на расстоянии. По сути, даже этого Кривицкая не сделала. Это хорошо заметно по видео поединка. Тем не менее виноватой будет Гучмазова.