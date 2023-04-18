Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фехтование
Новости
Олимпиада
Главная
Фехтование

Сегодня, 14:10

Егорян вырвала победу в битве олимпийских чемпионок. Яна снова главная саблистка России

Леонид Мужикбаев
Корреспондент отдела спорта
Фехтовальщица Яна Егорян.
Яна Егорян.
Фото Global Look Press
Фехтовальщица Яна Егорян.
Яна Егорян.
Фото Global Look Press
Яна Егорян против Софьи Великой.
Фото Global Look Press
1/3
Telegram Дзен
Двукратная победительница Игр Рио-де-Жанейро готова к возвращению на мировую арену.

Звезда Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро, саблистка Яна Егорян выиграла чемпионат России-2023, победив в том числе двукратную победительницу Игр в Токио Софию Позднякову и еще одну двукратную олимпийскую чемпионку Софью Великую. Похоже, Егорян вновь готова сталь лучшей фехтовальщицей мира.

Чемпионат России — самый конкурентный в мире

Олимпийские игры 2016 года стали звездным часом 22-летней фехтовальщицы Яны Егорян. Из Рио-де-Жанейро саблистка увезла две золотые медали: личную, добытую в эпичном финале против главной претендентки — куда более опытной соотечественницы Софьи Великой, и командную. После суперуспешной Олимпиады эмоциональная Егорян бросила фразу о том, что «Олимпиада — это для молодых».

Фехтовальщица Яна Егорян.
Яна Егорян.
Фото Global Look Press

Почти семь лет спустя после тяжелого возвращения в большой спорт риторика Яны несколько изменилось. После победы в личном турнире саблисток на чемпионате страны 17 апреля во Владикавказе Егорян в интервью для пресс-службы Федерации фехтования России заявила: «...хочу, чтобы никто из соперников даже не думал, что меня можно отодвинуть на второй план, потому что мне 29 или еще что-то, а наоборот, чтобы считали полноценной конкуренткой».

Для того чтобы в третий раз в карьере стать чемпионкой страны в индивидуальном турнире саблисток, Яне Егорян пришлось пройти по самому трудному турнирному пути из возможных: такой уровень соперниц редко встречается даже на чемпионатах мира и Олимпиадах. Будущая победительница в комментарии для Федерации фехтования отметила, что еще до начала соревнований на дорожке дворца спорта «Манеж» имени Б.Х. Кулаева во Владикавказе «...начала переживать, а потом еще и сетка попалась с двумя Сонями, так что я даже успела сегодня погрустить». Те самые «Две Сони» — это 37-летняя Софья Великая, обладательница пяти олимпийских медалей с четырех Игр, а также София Позднякова (в протоколах она по-прежнему значится под фамилией бывшего мужа Константина Лоханова), повторившая в Токио достижение Егорян (победа и в личном турнире, и в командном).

Айзанат Муртазаева. «Радует, когда девочки-иностранки пишут, что скучают по нам». Лучшая шпажистка страны готовится к Парижу-2024

Повторение финала Рио-2016 на этот раз произошло на стадии 1/8 финала. Однако такого накала и плотности, как в борьбе за олимпийские медали, во Владикавказе не вышло: Егорян была сильнее Великой с солидной разницей в шесть уколов (15:9) и взяла реванш за поражение на прошлогоднем чемпионате страны. А вот полуфинал, который по статусу был битвой двух олимпийских чемпионок (2016 и 2020), получился куда более напряженным. Егорян и Позднякова обменивались уколами и не отпускали друг друга в отрыв. Итог: 15:13 в пользу Яны.

Позднякова поделила бронзу с коллегой по победной олимпийской команде саблисток Ольгой Никитиной, а Егорян в финале, ведя с преимуществом в семь уколов (14:7), слегка занервничала, проиграла пять фраз подряд, но все равно сумела нанести победный укол в поединке с Алиной Михайловой. Победу, первую на чемпионате страны с 2014 (!) года олимпийская чемпионка эмоционально прокомментировала в соцсетях: «Спасибо, Владикавказ, за твою поддержку! Спасибо за ту энергию, которую вы мне подарили в этот день! Я безумно счастлива своей победе! Благодарю каждого, кто на трибунах болел и поддерживал! Спасибо всем моим друзьям, кто бросил свои дела и сидел у экранов телевизора! Спасибо моей семье, для которой я всегда победительница! Спасибо моему тренеру за всю работу и поддержку! Ура-а-а-а-а-а-а-а-а!»

Яна Егорян против Софьи Великой.
Фото Global Look Press

В ожидании возвращения на международную арену

Примечательно, что предыдущий раз настолько же счастливой Егорян была после успешного выступления на Кубке мира в Тбилиси в январе 2022 года. Только вернувшаяся в большой спорт после декретного отпуска спортсменка, которая за время паузы в карьере набрала , дала убедительный ответ всем скептикам, списавшим ее со счетов. Напомним, что двукратную олимпийскую чемпионку осенью 2021 года скандально сняли со ставки в Московской области.

Находившаяся не в идеальной форме саблистка заняла тогда третье место в индивидуальном турнире (первое призовое для Егорян на Кубке мира с марта 2019 года). Однако в дальнейшем набирать кондиции и поддерживать мотивацию пришлось исключительно на всероссийских соревнованиях. С этим у Егорян проблем не возникло: 2022-й Яна закрыла убедительной победой на «Московской сабле», а в 2023-м стала чемпионкой страны. Осталось дождаться, когда хоть кого-то из российской дрим-тим саблисток (а где еще в составе есть четыре олимпийские чемпионки в прекрасных кондициях?) можно будет увидеть на международном уровне (пусть и только в индивидуальном турнире — таково решение исполкома МОК).

Марта Мартемьянова (справа) на&nbsp;Олимпиаде в&nbsp;Токио. «Надо или продать душу дьяволу и ехать в Париж, или оставаться нормальным человеком». В фехтовании в шоке от решения МОК

Ближайший шанс на камбек для Егорян (родившейся в Грузии), Великой, Поздняковой или Никитиной — этап Кубка мира в Батуми (12—14 мая). Если, конечно, Международная федерация фехтования к тому времени примет решение о допуске хоть кого-то из наших суперзвезд.

Олимпиада
София Лоханова (Позднякова)
Софья Великая
Яна Егорян
Обсудить
Читайте также
Что делать Гусеву. Он уйдет из СКА, но куда дальше?
Капризовым восторгались, но не удержали. «Миннесота» начала плей-офф с победы
МИД РФ указал на возможный конфликт из-за милитаризации Западом информпространства
Пентагон заявил о беспокойстве из-за применения оружия США для ударов по РФ
Брянский губернатор сообщил о попытке пересечения границы со стороны Украины
Конгрессмен США призвал раскрыть данные об американских военных на Украине
Популярное видео
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Куда идти Никите Гусеву?
«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Айлендерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Анонс Кубка Стэнли, будущее «Вашингтона» и «Питтсбурга»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Ротенберг — тренер сборной
«Валенсия» — «Севилья»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
Будет ли в финале скучный хоккей?
«Кадис» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Какую зарплату просит Ткачев у «Авангарда»
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Камила Валиева: итоги сезона
Новые правила КХЛ. День с Алексеем Шевченко
«Эдмонтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Лада» снова в КХЛ: бюджет и будущее клуба
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Радует, когда девочки-иностранки пишут, что скучают по нам». Лучшая шпажистка страны готовится к Парижу-2024