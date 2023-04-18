Егорян вырвала победу в битве олимпийских чемпионок. Яна снова главная саблистка России

Двукратная победительница Игр Рио-де-Жанейро готова к возвращению на мировую арену.

Звезда Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро, саблистка Яна Егорян выиграла чемпионат России-2023, победив в том числе двукратную победительницу Игр в Токио Софию Позднякову и еще одну двукратную олимпийскую чемпионку Софью Великую. Похоже, Егорян вновь готова сталь лучшей фехтовальщицей мира.

Чемпионат России — самый конкурентный в мире

Олимпийские игры 2016 года стали звездным часом 22-летней фехтовальщицы Яны Егорян. Из Рио-де-Жанейро саблистка увезла две золотые медали: личную, добытую в эпичном финале против главной претендентки — куда более опытной соотечественницы Софьи Великой, и командную. После суперуспешной Олимпиады эмоциональная Егорян бросила фразу о том, что «Олимпиада — это для молодых».

Яна Егорян. Фото Global Look Press

Почти семь лет спустя после тяжелого возвращения в большой спорт риторика Яны несколько изменилось. После победы в личном турнире саблисток на чемпионате страны 17 апреля во Владикавказе Егорян в интервью для пресс-службы Федерации фехтования России заявила: «...хочу, чтобы никто из соперников даже не думал, что меня можно отодвинуть на второй план, потому что мне 29 или еще что-то, а наоборот, чтобы считали полноценной конкуренткой».

Для того чтобы в третий раз в карьере стать чемпионкой страны в индивидуальном турнире саблисток, Яне Егорян пришлось пройти по самому трудному турнирному пути из возможных: такой уровень соперниц редко встречается даже на чемпионатах мира и Олимпиадах. Будущая победительница в комментарии для Федерации фехтования отметила, что еще до начала соревнований на дорожке дворца спорта «Манеж» имени Б.Х. Кулаева во Владикавказе «...начала переживать, а потом еще и сетка попалась с двумя Сонями, так что я даже успела сегодня погрустить». Те самые «Две Сони» — это 37-летняя Софья Великая, обладательница пяти олимпийских медалей с четырех Игр, а также София Позднякова (в протоколах она по-прежнему значится под фамилией бывшего мужа Константина Лоханова), повторившая в Токио достижение Егорян (победа и в личном турнире, и в командном).

Повторение финала Рио-2016 на этот раз произошло на стадии 1/8 финала. Однако такого накала и плотности, как в борьбе за олимпийские медали, во Владикавказе не вышло: Егорян была сильнее Великой с солидной разницей в шесть уколов (15:9) и взяла реванш за поражение на прошлогоднем чемпионате страны. А вот полуфинал, который по статусу был битвой двух олимпийских чемпионок (2016 и 2020), получился куда более напряженным. Егорян и Позднякова обменивались уколами и не отпускали друг друга в отрыв. Итог: 15:13 в пользу Яны.

Позднякова поделила бронзу с коллегой по победной олимпийской команде саблисток Ольгой Никитиной, а Егорян в финале, ведя с преимуществом в семь уколов (14:7), слегка занервничала, проиграла пять фраз подряд, но все равно сумела нанести победный укол в поединке с Алиной Михайловой. Победу, первую на чемпионате страны с 2014 (!) года олимпийская чемпионка эмоционально прокомментировала в соцсетях: «Спасибо, Владикавказ, за твою поддержку! Спасибо за ту энергию, которую вы мне подарили в этот день! Я безумно счастлива своей победе! Благодарю каждого, кто на трибунах болел и поддерживал! Спасибо всем моим друзьям, кто бросил свои дела и сидел у экранов телевизора! Спасибо моей семье, для которой я всегда победительница! Спасибо моему тренеру за всю работу и поддержку! Ура-а-а-а-а-а-а-а-а!»

Яна Егорян против Софьи Великой. Фото Global Look Press

В ожидании возвращения на международную арену

Примечательно, что предыдущий раз настолько же счастливой Егорян была после успешного выступления на Кубке мира в Тбилиси в январе 2022 года. Только вернувшаяся в большой спорт после декретного отпуска спортсменка, которая за время паузы в карьере набрала , дала убедительный ответ всем скептикам, списавшим ее со счетов. Напомним, что двукратную олимпийскую чемпионку осенью 2021 года скандально сняли со ставки в Московской области.

Находившаяся не в идеальной форме саблистка заняла тогда третье место в индивидуальном турнире (первое призовое для Егорян на Кубке мира с марта 2019 года). Однако в дальнейшем набирать кондиции и поддерживать мотивацию пришлось исключительно на всероссийских соревнованиях. С этим у Егорян проблем не возникло: 2022-й Яна закрыла убедительной победой на «Московской сабле», а в 2023-м стала чемпионкой страны. Осталось дождаться, когда хоть кого-то из российской дрим-тим саблисток (а где еще в составе есть четыре олимпийские чемпионки в прекрасных кондициях?) можно будет увидеть на международном уровне (пусть и только в индивидуальном турнире — таково решение исполкома МОК).

Ближайший шанс на камбек для Егорян (родившейся в Грузии), Великой, Поздняковой или Никитиной — этап Кубка мира в Батуми (12—14 мая). Если, конечно, Международная федерация фехтования к тому времени примет решение о допуске хоть кого-то из наших суперзвезд.