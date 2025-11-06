Жулин — о решении ISU лишить Валиеву золота ЧЕ-2022: «Девочку затравили до конца. Окончательно»

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение Международного союза конькобежцев (ISU) лишить фигуристку Камилу Валиеву золота чемпионата Европы-2022.

«А что от них еще можно ожидать? Тут все понятно давно: как над страной издеваются, так и над Камилой это делают. Тут все звенья одной цепи. Политика и спорт перемешались. Очень жаль. Девочку затравили до конца. Окончательно. Кого считать победителем чемпионата Европы-2022 теперь? Камила же была в этот момент чистая. И она для меня остается победительницей. Ей надо теперь оттолкнуться и идти вперед», — сказал Жулин «СЭ».

ISU утвердил итоги чемпионата Европы 2022 года, присудив победу россиянке Анне Щербаковой. Второе место заняла еще одна представительница России — Александра Игнатова (ранее — Трусова). Третьей стала бельгийка Луна Хендрикс.

Изначально турнир выиграла Валиева, однако ее результаты были аннулированы после того, как фигуристку признали виновной в нарушении антидопинговых правил.